Эстонскую звезду соцсетей избили на улице Лос-Анджелеса: она до сих пор вся на нервах

«Если вы приезжаете сюда, вы должны иметь при себе перцовый баллончик и быть осторожным», - советует Мэрилин Нау, которая находится в Лос-Анджелесе. На прошлой неделе на женщину напали, когда та шла в отель.

«Молодой человек в обычной одежде подошел ко мне и заговорил по-испански. Я ничего не понимала, поэтому продолжал идти не придавая этому значения», - говорит Нау, добавляя, что это был мужчина около 30 лет.

«Вдруг я почувствовала удар кулаком по голове. Мужчина тотчас убежал с места происшествия, а люди вокруг испугались». По словам женщины, окружающие ей не помогли. «Все там опасаются за свою жизнь, потому что, возможно, у человека есть оружие и они сами получат травму», - говорит Нау. «Я сама крохотная, а взрослый мужик причинил боль».

К счастью, отель женщины находился всего в двух минутах ходьбы. «Я быстро побежала в отель и рассказала о том, что произошло. Менеджер и охранник сразу принесли лед в мою комнату». Однако полагаться на полицию нет смысла, поскольку подобное в США - обычное дело. «Так много таких происшествий... Лос-Анджелес во время пандемии - это мега-опасно: грабежи, избиения, убийства и т. д.», - сетует Нау.

«Мне повезло, что обошлось только этим», - говорит Нау, добавляя, что, хотя голова все еще болит, с каждым днем ​​становится лучше.