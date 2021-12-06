Как мило! Геттер Яани показала, как готовится с дочкой к Рождеству: стоит взять пример

Геттер часто делится фотографиями и публикациями о своей дочери в социальных сетях. В четверг певица опубликовала милые снимки с посещения мастер-класса по плетению рождественских венков. По фотографиям видно, что мама и дочь весело провели время, работая вместе.

«Мы сходили на мастер-класс по плетению рождественских венков в стиле бохо! Было так увлекательно делать украшения своими руками и получать подсказки!» - написала Геттер в подписи к фотографиям. Певица добавила, что это отличный способ провести время с семьей или друзьями.