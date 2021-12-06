У наследников Градского начались склоки из-за денег

Причина взаимного недовольства банальна – деньги. Даниил и Мария, по их словам, полностью оплатили траурную церемонию. При этом Коташенко якобы не дала ни копейки.

Напряженность в отношениях родственников покойного композитора была видна уже на официальной церемонии прощания. Вдова расплакалась, но ни сын, ни дочь Александра Борисовича к ней не подошли, чтобы поддержать и утешить. При всем этом стороны стараются не показывать своих чувств при посторонних.

Когда Даниилу Градскому задали вопрос о том, как он относится к Марине Коташенко, мужчина ответил очень аккуратно: «Я предпочитаю сохранять нейтральное отношение с человеком, которого не очень хорошо знаю. Но при этом к которому хорошо относится мой отец».

Публика уже строит предположения о том, что предстоящий раздел имущества не обойдется без скандалов а, возможно, и без откровений на передачах Малахова.

Молодая актриса Марина Коташенко сама настояла на свадьбе с композитором Александром Градским за месяц до его смерти. Как сообщает «МК», такие подробности бракосочетания пары рассказали друзья музыканта.