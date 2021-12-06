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Инфекционист назвал средство, которое может заменить маску на корпоративе

Корпоратив. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Для тех, кто собирается на новогодний корпоратив, увлажняющие или интраназальные капли помогут создать эффект медицинской маски для защиты от COVID-19. Уточняется, что капли сформируют на слизистой носа биопленку, препятствующую распространению вируса. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он отметил, что самым важным является увлажнение слизистой. Нельзя допускать «сухого носа».

Поскольку на корпоративе мы вряд ли будем носить маску, можно создать эффект ее присутствия. Есть различные увлажняющие и обволакивающие слизистую носа препараты, которые создают определенную биопленку, чтобы в ней не распространялся вирус,

— объяснил Тимаков.

Также на корпоративах следует помнить о том, чтобы руки были чистыми. Это может помочь снизить количество вируса, который попадает в организм, пишет «Вечерняя Москва»

«Если вы чувствуете насморк, недомогание, боль в горле или какие-то непонятные симптомы усталости, то не надо ходить на корпоратив и заражать окружающих, потому что не все люди сейчас имеют иммунитет к коронавирусу», — заключил инфекционист.

22 ноября Гинцбург рассказал, что пандемия COVID-19 закончится, когда необходимым количеством антител будут обладать 70–75 процентов населения. При таком сценарии, как уточнил он, эпидемический процесс будет «самозатухающим». Для достижения этого следует увеличить нынешние темпы вакцинации в три–четыре раза, заключил специалист.

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