Инфекционист назвал средство, которое может заменить маску на корпоративе

Он отметил, что самым важным является увлажнение слизистой. Нельзя допускать «сухого носа».

Поскольку на корпоративе мы вряд ли будем носить маску, можно создать эффект ее присутствия. Есть различные увлажняющие и обволакивающие слизистую носа препараты, которые создают определенную биопленку, чтобы в ней не распространялся вирус,

— объяснил Тимаков.

Также на корпоративах следует помнить о том, чтобы руки были чистыми. Это может помочь снизить количество вируса, который попадает в организм, пишет «Вечерняя Москва».

«Если вы чувствуете насморк, недомогание, боль в горле или какие-то непонятные симптомы усталости, то не надо ходить на корпоратив и заражать окружающих, потому что не все люди сейчас имеют иммунитет к коронавирусу», — заключил инфекционист.