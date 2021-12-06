Гороскоп Василисы Володиной с 6 по 12 декабря для всех знаков Зодиака

Овен

Неделя будет насыщенной и непростой для Овнов. Поработайте над своим материальным положением. Проявляйте больше здравого смысла и возьмите под контроль эмоции. Удачно сложатся деловые встречи, но не будьте излишне скромными. Расскажите о своих идеях и способностях. Вторник и четверг — дни хороших новостей. Проявите осторожность в работе с документами и при необходимости обращайтесь за помощью к друзьям.

Телец

Тельцы достигнут успехов в профессиональной сфере. Будьте готовы к интересным и выгодным предложениям. Гоните прочь неуверенность и лень. Вам удастся успешно реализовать самые смелые творческие планы. Это отличное время для того, чтобы требовать повышения зарплаты. Ваша деловая хватка будет оценена по заслугам. Не пытайтесь решить чьи-то проблемы — так вы рискуете не справиться со своими. Очень тяжелым и насыщенным днем станет вторник. Главное — суметь пойти на компромиссы.

Близнецы

Идеи Близнецов найдут поддержку. Можете смело работать с документами и заключать контракты, которые помогут укрепить ваше материальное положение. Со вторника по четверг появится множество возможностей для самореализации, получения новых знаний и опыта — не упустите их. Рисковать и доверять малознакомым людям в это время не стоит. Пятница не подходит для решения важных задач, новых проектов и знакомств.

Рак

Раки под конец года очень устали. Однако пока не время расслабляться и отдыхать. Лучше действовать активно и инициативно. Не упустите шансов этого времени — у вас их будет на предстоящей неделе предостаточно. Идите к намеченным целям, но не в ущерб собственному здоровью. В это время у вас появятся нужные знакомства и полезные связи. Главное — подать себя с выгодной стороны. Понедельник порадует доходом. Старайтесь уходить от конфликтов и эмоциональных встрясок.

Лев

Львов на предстоящей неделе ждет финансовая стабильность. Не отказывайте друзьям в помощи. Более благоприятной будет вторая половина недели. В это время вплотную займитесь решением бытовых вопросов и подготовкой к праздникам. Будьте готовы к визиту родственников. В пятницу нельзя отправляться в путешествие или командировки.

Дева

Девы будут полны энергии и оптимизма, которыми зарядите всех вокруг себя. Понедельник будет удачным в финансовой сфере. Не углубляйтесь в благотворительность — вам есть куда направить деньги. Хорошая неделя для отдыха. Вторник подарит позитивные эмоции и знакомства с интересными людьми. Однако держитесь подальше от токсичных личностей. Будьте особенно осторожны в пятницу и субботу — они несут конфликтные ситуации и ссоры.

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