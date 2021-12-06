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Гороскоп Василисы Володиной с 6 по 12 декабря для всех знаков Зодиака

Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Неделя с 6 по 12 декабря 2021 года будет насыщена яркими событиями и знакомствами с приятными и интересными людьми, рассказала известный астролог Василиса Володина. Эксперт советует быть активными и инициативными — именно в таком случае удача окажется на вашей стороне. Журналисты FTimes выяснили, какой будет вторая неделя декабря для каждого знака зодиака.

Овен 

Неделя будет насыщенной и непростой для Овнов. Поработайте над своим материальным положением. Проявляйте больше здравого смысла и возьмите под контроль эмоции. Удачно сложатся деловые встречи, но не будьте излишне скромными. Расскажите о своих идеях и способностях. Вторник и четверг — дни хороших новостей. Проявите осторожность в работе с документами и при необходимости обращайтесь за помощью к друзьям.

Телец 

Тельцы достигнут успехов в профессиональной сфере. Будьте готовы к интересным и выгодным предложениям. Гоните прочь неуверенность и лень. Вам удастся успешно реализовать самые смелые творческие планы. Это отличное время для того, чтобы требовать повышения зарплаты. Ваша деловая хватка будет оценена по заслугам. Не пытайтесь решить чьи-то проблемы — так вы рискуете не справиться со своими. Очень тяжелым и насыщенным днем станет вторник. Главное — суметь пойти на компромиссы.

Близнецы 

Идеи Близнецов найдут поддержку. Можете смело работать с документами и заключать контракты, которые помогут укрепить ваше материальное положение. Со вторника по четверг появится множество возможностей для самореализации, получения новых знаний и опыта — не упустите их. Рисковать и доверять малознакомым людям в это время не стоит. Пятница не подходит для решения важных задач, новых проектов и знакомств.

Рак 

Раки под конец года очень устали. Однако пока не время расслабляться и отдыхать. Лучше действовать активно и инициативно. Не упустите шансов этого времени — у вас их будет на предстоящей неделе предостаточно. Идите к намеченным целям, но не в ущерб собственному здоровью. В это время у вас появятся нужные знакомства и полезные связи. Главное — подать себя с выгодной стороны. Понедельник порадует доходом. Старайтесь уходить от конфликтов и эмоциональных встрясок.

Лев 

Львов на предстоящей неделе ждет финансовая стабильность. Не отказывайте друзьям в помощи. Более благоприятной будет вторая половина недели. В это время вплотную займитесь решением бытовых вопросов и подготовкой к праздникам. Будьте готовы к визиту родственников. В пятницу нельзя отправляться в путешествие или командировки.

Дева 

Девы будут полны энергии и оптимизма, которыми зарядите всех вокруг себя. Понедельник будет удачным в финансовой сфере. Не углубляйтесь в благотворительность — вам есть куда направить деньги. Хорошая неделя для отдыха. Вторник подарит позитивные эмоции и знакомства с интересными людьми. Однако держитесь подальше от токсичных личностей. Будьте особенно осторожны в пятницу и субботу — они несут конфликтные ситуации и ссоры.

Весы 

Весам придется много потрудиться и доказать всем свое превосходство. Держитесь уверенно и смело, в том числе в разговорах с начальством. Во вторник отправляйтесь на переговоры и заключайте сделки, они окажутся перспективными. Уделите также время веселью и любовным приключениям, особенно это касается одиноких представителей знака. Возможны интересные знакомства. Воскресенье проведите в семейном кругу, отправляйтесь с родными и близкими людьми за город.

Скорпион 

Скорпионам следует научиться говорить «нет». Займитесь реализацией творческих проектов. Особенно благоприятной для этого, а также для выгодных сделок и перспективных контрактов станет среда. Не забывайте о своих любимых занятиях и хобби — они подарят вам вдохновение и вернут силы. В это время вам удастся проявить свои способности и таланты. При необходимости обращайтесь за помощью к друзьям — вас услышат и поддержат. В личной жизни не будьте подозрительны и не критикуйте вторую половинку. Решайте проблемы не через ссоры, а посредством конструктивного разговора.

Стрелец 

Неделя будет насыщенной и интересной для Стрельцов. Однако астролог советует избегать сомнительных финансовых махинаций и авантюрных мероприятий. Это время налаживания взаимоотношений с коллегами и интересных знакомств в личной жизни. Устраивайте романтические свидания, но не в выходные. Субботу и воскресенье посвятите отдыху в одиночестве — во избежание конфликтов и ссор.

Козерог 

Козерогам следует работать в команде. Ваши старания оценят по достоинству. Будьте готовы к кардинальным переменам и действуйте активно, помогайте в этом судьбе. Укрепляйте свои финансовые позиции и реализуйте идеи. В этом у вас будет много помощником и единомышленников. Возможны ссоры и конфликты с родными и близкими людьми, поэтому постарайтесь минимизировать общение с ними.

Водолей 

Водолеям астролог советует прислушиваться к интуиции и голосу сердца. Эта неделя станет для вас временем признания и успеха, но не стремитесь к новшествам, повремените с этим хотя бы до выходных. Это удачный период для того, чтобы менять работу или место жительства. В личной жизни возможны приятные сюрпризы. Главными вашими врагами в это время могут стать промедление и неуверенность, а вот самые смелые и креативные идеи будут всецело поддержаны.

Рыбы 

Рыбы устали от серых будней. Для того чтобы изменить ситуацию к лучшему, начните действовать. Удача на предстоящей неделе перейдет на вашу сторону. Не шутите с деловыми партнерами — они ваших шуток не поймут. Как можно больше общайтесь с друзьями и обращайтесь к ним за советом. Первую половину недели посвятите реализации самых смелых идей, но не работайте с вопросами недвижимости.

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