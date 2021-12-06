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Конфуз на «Песне года»! Сергей Лазарев выдрал клок волос у Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев ФОТО: скриншот с youtube.com

Съемки популярного новогоднего шоу «Песни года» идут полным ходом. Бессменные ведущие программы — Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

Артисты уже 15 лет ведут фестиваль «Песня года», который в этом году отмечает 50-летний юбилей. Уже сейчас идет запись эфиров, которые зрители увидят в новогодние праздники.

Во время очередных съемок прямо на сцене между Кудрявцевой и Лазаревым произошла небольшая перепалка. Экс-возлюбленные подкалывали друг друга, а потом Сергей решил поправить Лере прическу, но переусердствовал и... выдрал ей пучок волос.

Певцу не понравился цветок на голове соведущей. Он захотел его убрать, но вместе с украшением в руке артиста оказалось несколько прядей. «Ой, чуть парик не слетел!» — съехидничал исполнитель. Лера и Сергей не смогли удержаться от смеха. Кудрявцева хохотала, согнувшись пополам, а Лазарев и вовсе чуть не упал посреди сцены.

«Испортил прическу и жизнь мне испортил!» — причитала ведущая. Очевидно блондинка использовала накладные пряди, но попыталась все обернуть в шутку: «Все, ребят, коронавирус, волосы сыплются... Я тебе не прощу этого, понимаешь, да?» Исполнитель подхватил: «Если я к следующей подводке не выйду, знайте, она меня убила!». Отдышавшись, артисты продолжили вести концерт как ни в чем не бывало.

Забавное видео Сергей опубликовал в личном блоге. Музыкант понимал, что этот казус явно не покажут по телевидению, поэтому решил поделиться роликом со своими фанатами. «Истерика! Смотреть до конца! Немного «кухни» и «ляпов» со съемки «Песни года» 2021. Это все не по сценарию! Кудрявцева, я тебя обожаю за твою самоиронию и чувство юмора!» — подписал пост исполнитель.

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