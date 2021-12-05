Умер создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

75-летний Марк Рудинштейн был госпитализирован в начале ноября, когда пожаловался на проблемы с сердцем. В начале осени ему провели операцию, но ему стало хуже. Врачи немедленно занялись лечением создателя «Кинотавра», которое не приносило плоды.

В итоге у режиссера случился инсульт — его перевели в реанимацию. После консилиума, врачи решили ввести Марка Григорьевича в состояние медикаментозного сна, а также подключить к аппарату ИВЛ. С каждым днем ему становилось все хуже, а врачи оценивали его состояние как крайне тяжелое. Была надежда на то, что Рудинштейн выкарабкается, но сегодня сердце остановилось. В последние годы Рудинштейн несколько отошел от кинодел, зато активно участвовал в многочисленных ток-шоу на федеральных каналах. В частности, его можно было регулярно видеть в качестве эксперта на программах «Андрей Малахов. Прямой эфир» и «Пусть говорят».

Отметим, что известный кинопродюсер уже много лет страдал от рака. Об этом он открыто рассказал в студии ток-шоу. Несмотря на тяжелый диагноз, он с юмором подходил к этой ситуации. «Я серьезно болен. У меня рак. Сколько осталось жить — не знаю… Поэтому говорить о чем-то я не могу. Грустно... Очень тяжело переношу это все. И для меня вообще-то это даже кстати — что не выпускают из дома. Удобнее…» — делится Рудинштейн.

Из-за пандемии он редко выходил на публику и старался больше проводить времени дома, чтобы не заразиться коронавирусом. Тогда бы его состояние стало еще хуже. Основатель самого известного российского фестиваля смотрел дома фильмы, сериалы и удивлялся, как изменился кинематограф за последние годы.