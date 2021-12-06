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«Людям проще повесить красные трусы на люстру»: почему мы стали чаще обращаться к астрологам?

Спрос на услуги представителей мистических ремесел значительно вырос. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Услуги астрологов, тарологов и прочих специалистов в области высоких материй продолжают пользоваться на удивление высоким спросом. За год спрос на представителей этих мистических ремесел вырос почти в семь раз.

Что побуждает людей обращаться за помощью к астрологам, какие советы они надеются получить и как быть, если ваш близкий человек или родственник оказался зависим от шарлатанов?.

Психолог «Теледоктор24» Юлия Кузнецова считает, что, обращаясь к астрологам, эзотерикам и прочим кудесникам, люди прежде всего ищут опоры и поддержки в столь трудные для всех времена. «Людям всегда нужна надежда и помощь от кого-то более сведущего, более мудрого. Когда мы растем – это родители, учителя, потом – это наши партнеры, начальники, правительство. Людям вообще свойственно хотеть какого-то совета, чтобы кто-то дал им «волшебную таблетку». Это про то, что «я не могу взять ответственность за свою жизнь, за принятие своего решения». И потом же нужно еще нести ответственность за свое решение – ведь выбор может оказаться неудачным. А здесь всегда можно спихнуть на судьбу: астролог так сказал!» – объясняет психолог.

Кузнецова подчеркнула, что такому образу мышления во многом способствует воспитание, а современному обществу, по ее словам, свойственен инфантилизм. Клиентами астрологов и гадалок чаще всего становятся люди с заниженной самооценкой, которым не достает уверенности, добавила она.

«Взрослый человек должен стремиться здраво оценивать то, что происходит. А когда мы надеемся, что кто-то за нас что-то сделает, то это уже, скорее, детская, незрелая позиция», – отмечает психолог.

Спрос рождает предложение, поэтому рынок такого рода услуг активно подстраивается под общество, говорит Кузнецова. Кроме того, людей всегда притягивало все непонятное и таинственное, чем испокон веков пользовались всевозможные мошенники. Что и говорить: на нашем телевидении с успехом идут передачи о магах и экстрасенсах, и их рейтингам можно только позавидовать.

Но быть фанатом таких шоу – это одно, а попасться на удочку мошенников в реальной жизни – совсем другое. К сожалению, переубедить человека, который отдает свои деньги астрологам и свято верит в их предсказания и советы, очень трудно, признает психолог. «Как правило, это не работает. Непрошенные советы воспринимаются психикой очень агрессивно. Человек начинает сопротивляться, потому что он не спрашивал, а ему говорят: «Нет, не ходи, это плохо!» Он, во-первых, переносит это на себя – что он плохой, раз он хочет пойти, а его родственники это не одобряют. Плюс, какие-то его решения оспариваются. Поэтому это всегда воспринимается в штыки. Но на ошибках учатся, как бы это банально ни звучало», – говорит Юлия Кузнецова.

По ее словам, в таких ситуациях лучше оставить человека в покое и позволить ему самому принимать решения. Посещение таролога или астролога в данный период жизни может заменять ему ту же психотерапию. Вероятно, со временем он найдет другие пути и научится иначе решать стоящие перед ним проблемы, а не списывать все на волю судьбы.

Психолог Михаил Христосенко дает другое объяснение популярности астрологов. По его словам, люди делятся на две категории в зависимости от типа мышления. Причем в одну категорию, по его словам, входит всего 1% населения – это успешные люди, которые являются хозяевами собственной жизни, тогда как остальные 99% – следуют по течению.

«Люди из категории 1% используют прагматическое мышление, где есть причинно-следственные связи, понятия выгодно-невыгодно, логично-нелогично. Люди из категории 99% чаще используют мышление «магическое», то есть наивное, инфантильное.

Первые люди являются причиной всего того, что происходит в их жизни (как хорошего, так и плохого), и они на эту причину могут влиять сами, они действуют. Это – позиция взрослого. А вторые люди являются следствием того, что происходит в их жизни. С ними что-то случается, и они не являются причиной (виноваты начальник, друзья, правительство). Это позиция жертвы, ребенка», – говорит Христосенко.

Именно благодаря существованию второй группы в нашей жизни появляются всевозможные «сниматели» ответственности и «помогатели», считает психолог. «Люди из первой категории действуют, проявляют себя и получают результат. И часто такие действия могут быть некомфортными (поговорить с начальником, делать холодные звонки и т.д.). А людям следствия проще повесить «красные трусы на люстру», чем делать десятки продающих звонков. Проще читать аффирмации, чем назначать встречи. Лучше расставить мебель по фэн-шую, чем попросить начальника о повышении. Все магические действия избавляют человека от необходимости выходить из зоны комфорта, соприкасаться с обратной связью от мира, которая не всегда приятная. Поэтому спрос на такие услуги всегда был высоким и будет таким оставаться», – убежден специалист.

Во время пандемии у людей потерялось чувство опоры и безопасности, стабильности. И люди, которые находились как бы между двух этих категорий, то есть старались быть «авторами» жизни, когда все было хорошо, в кризисной ситуации «откатились» в другую категорию. У них не хватило сил справиться с напряжением. Поэтому число клиентов у астрологов, тарологов и других «специалистов» выросло. «При этом мы не должны глобально отрицать какие-то явления, есть хорошие специалисты, эффективные, которые действительно могут положительно повлиять на человека. Но в физическом мире все проявляется через действие. Сами по себе астрологи ничего не решат, но если к этому добавятся действия самого человека, то это может увенчаться успехом», – считает психолог.

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