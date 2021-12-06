«Людям проще повесить красные трусы на люстру»: почему мы стали чаще обращаться к астрологам?

Что побуждает людей обращаться за помощью к астрологам, какие советы они надеются получить и как быть, если ваш близкий человек или родственник оказался зависим от шарлатанов?.

Психолог «Теледоктор24» Юлия Кузнецова считает, что, обращаясь к астрологам, эзотерикам и прочим кудесникам, люди прежде всего ищут опоры и поддержки в столь трудные для всех времена. «Людям всегда нужна надежда и помощь от кого-то более сведущего, более мудрого. Когда мы растем – это родители, учителя, потом – это наши партнеры, начальники, правительство. Людям вообще свойственно хотеть какого-то совета, чтобы кто-то дал им «волшебную таблетку». Это про то, что «я не могу взять ответственность за свою жизнь, за принятие своего решения». И потом же нужно еще нести ответственность за свое решение – ведь выбор может оказаться неудачным. А здесь всегда можно спихнуть на судьбу: астролог так сказал!» – объясняет психолог.

Кузнецова подчеркнула, что такому образу мышления во многом способствует воспитание, а современному обществу, по ее словам, свойственен инфантилизм. Клиентами астрологов и гадалок чаще всего становятся люди с заниженной самооценкой, которым не достает уверенности, добавила она.

«Взрослый человек должен стремиться здраво оценивать то, что происходит. А когда мы надеемся, что кто-то за нас что-то сделает, то это уже, скорее, детская, незрелая позиция», – отмечает психолог.

Спрос рождает предложение, поэтому рынок такого рода услуг активно подстраивается под общество, говорит Кузнецова. Кроме того, людей всегда притягивало все непонятное и таинственное, чем испокон веков пользовались всевозможные мошенники. Что и говорить: на нашем телевидении с успехом идут передачи о магах и экстрасенсах, и их рейтингам можно только позавидовать.

Но быть фанатом таких шоу – это одно, а попасться на удочку мошенников в реальной жизни – совсем другое. К сожалению, переубедить человека, который отдает свои деньги астрологам и свято верит в их предсказания и советы, очень трудно, признает психолог. «Как правило, это не работает. Непрошенные советы воспринимаются психикой очень агрессивно. Человек начинает сопротивляться, потому что он не спрашивал, а ему говорят: «Нет, не ходи, это плохо!» Он, во-первых, переносит это на себя – что он плохой, раз он хочет пойти, а его родственники это не одобряют. Плюс, какие-то его решения оспариваются. Поэтому это всегда воспринимается в штыки. Но на ошибках учатся, как бы это банально ни звучало», – говорит Юлия Кузнецова.