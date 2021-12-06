Названы пять ошибок, которые ведут к серьезным поломкам автомобиля

Первая ошибка, по словам специалистов, совершается, когда автомобилист систематически не убирает ногу с педали сцепления – например, на остановках перед светофорами. Это действие сокращает ресурс выжимного подшипника и юбки корзины сцепления, чьи лепестки в такие моменты подвергаются высокому износу.

Негативно на транспортном средстве сказывается привычка уезжать со светофора первым, обгоняя весь остальной поток. На автомобили с механической коробкой передач такая практика наносит серьезный урон выжимному подшипнику и дискам сцепления, а на машинах на «автомате» резкие старты ведут к тому, что трансмиссионная жидкость теряет свойства, продукты износа попадают в масло, забивая клапаны и каналы гидроблока. В итоге гидротрансформатор начинает работать на износ, а сальники и уплотнения не выдерживают и дают течь.

Еще одна ошибка – активно начинать движение и «газовать» с непрогретым мотором зимой. Холодное загустевшее масло не сразу добирается к масляным каналам и провоцирует масляное голодание элементов двигателя, а те изнашиваются быстрее, чем планировалось.

Привычка выкручивать руль до упора является четвертой частой ошибкой водителей. Особенно это опасно для тех авто, которые оснащены гидроусилителем руля. Выкручивая его, водитель усиливает давление в гидравлической системе и создает риск разгерметизации последней, которая может произойти в любой момент и серьезным образом напугать автомобилиста.