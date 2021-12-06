Вдова Иосифа Кобзона призналась, что Александр Градский был влюблен в нее

Вдова Иосифа Кобзона Нелли призналась, что ушедший из жизни Александр Градский был ее горячим поклонником и пытался завоевать сердце уже замужней на тот момент женщины. По ее словам, Градский очень красиво за ней ухаживал: влюбленный музыкант посвящал своей музе песни, которые исполнял со сцены.

«У него был концерт. И весь концерт он пел для меня, а после подарил мне цветы», — разоткровенничалась Нинель в эфире канала НТВ.

Но пылкого романтика ждал жесткий от ворот поворот. Нинель уже была замужем за Иосифом Кобзоном и была предана любимому супругу. И даже красивые ухаживания она восприняла исключительно как жест уважения. Она искренне поблагодарила поклонника от имени всей семьи Кобзонов, на что композитор даже потускнел.

Любовь прошла, но дружба осталась. Добрые чувства знаменитости пронесли через всю жизнь. Нинель на каждый день рождения дарила Градскому узнаваемые черные водолазки, чтобы рокер сохранял свой легендарный стиль.