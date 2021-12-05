Ольга Орлова вышла замуж
Телеведущая долгое время скрывала нового возлюбленного. Звезда до сих пор продолжает крайне редко делиться подробностями личной жизни. Однако сегодня она сделала неожиданное признание.
Телеведущая долгое время скрывала нового возлюбленного. Звезда до сих пор продолжает крайне редко делиться подробностями личной жизни. Однако сегодня она сделала неожиданное признание.
Ольга Орлова объявила о замужестве, а также поделилась снимками с торжества. «Я долго думала говорить или нет, но все-таки хорошими новостями очень приятно делиться. И я хочу, чтобы вы узнали об этом именно от меня», — писала она в личном блоге, пишет Starhit.ru.
Как оказалось, пара зарегистрировала отношения еще 27 сентября. Экс-солистка «Блестящих» объяснила, почему держала радостную новость в секрете: «Мы расписались ровно во вторую годовщину нашего знакомства. Тихо, скромно, вдвоем. Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила! Моего самого лучшего мужчину на свете!»
Фанаты Ольги тут же поздравили ее со знаменательным событием: «Какая красивая пара! Берегите друг друга, дай вам Бог счастья»; «Ура! Очень за вас рада»; «От души поздравляю. Вы всегда мне очень нравились!»
Так как певица неохотно рассказывает о личной жизни, известно лишь имя и род деятельности ее избранника. Супругом Орловой стал бизнесмен по имени Валерий.
«Я очень счастлива! У меня есть все, что нужно для этого. Мои родители живы, у меня прекрасный сын, которым я горжусь, мой дом полон любви моих хвостиков! Я абсолютно счастлива как женщина, потому что со мной рядом мужчина, о котором можно было только мечтать», — делилась артистка еще в прошлом году.