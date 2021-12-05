Ольга Орлова вышла замуж

Ольга Орлова объявила о замужестве, а также поделилась снимками с торжества. «Я долго думала говорить или нет, но все-таки хорошими новостями очень приятно делиться. И я хочу, чтобы вы узнали об этом именно от меня», — писала она в личном блоге, пишет Starhit.ru.

Как оказалось, пара зарегистрировала отношения еще 27 сентября. Экс-солистка «Блестящих» объяснила, почему держала радостную новость в секрете: «Мы расписались ровно во вторую годовщину нашего знакомства. Тихо, скромно, вдвоем. Я всегда верила, что где-то по земле ходит мужчина, который ищет меня так же, как и я его. И я его встретила! Моего самого лучшего мужчину на свете!»

Фанаты Ольги тут же поздравили ее со знаменательным событием: «Какая красивая пара! Берегите друг друга, дай вам Бог счастья»; «Ура! Очень за вас рада»; «От души поздравляю. Вы всегда мне очень нравились!»

Так как певица неохотно рассказывает о личной жизни, известно лишь имя и род деятельности ее избранника. Супругом Орловой стал бизнесмен по имени Валерий.