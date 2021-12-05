Иван Ургант о покойной бабушке: почему только она меня выбрала?
Телеведущий Иван Ургант поделился в Instagram воспоминаниями о своей бабушке.
Телеведущий Иван Ургант поделился в Instagram воспоминаниями о своей бабушке.
Напомним, звезда фильма «Белорусский вокзал» Нина Ургант умерла в пятницу 3 декабря на 93-м году жизни, пишет RUS TVNET.
Иван был в очень теплых отношениях со своей бабушкой и всегда трепетно и нежно к ней относился:
«А что писать? Особенно и нечего. 92 года. Сами все понимаете… Почему только она меня выбрала? Не мужей своих, не подруг немногочисленных, а именно меня. Ей почти 50, я только родился… А она выбрала и начала любить. Спектакли, театр, съемки, концерты, халтуры. "Ванята, приезжай", - и я на двойке автобусе с Невского и к ней. Сначала кормит, потом чай пьем, разговариваем. Я и она. И коты. А потом у меня свет, у нее свет. У нее детектив, у меня Вальтер Скотт. А потом лампу выключаю, смотрю в темноте на ее дверь приоткрытую и ничего на свете не боюсь. И засыпаю. Так крепко и глубоко, как никогда больше в жизни спать не буду».
Иван Ургант очень любил бабушку. Он часто ее навещал. Два года назад телеведущий поздравлял бабушку с 90-летием и рассказал забавную историю о том, как она не хотела делать макияж на свой юбилей.