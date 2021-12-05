Мечтающая о лице куклы Bratz студентка собралась увеличить губы в 27-й раз

В погоне за лицом своей мечты 24-летняя Андреа Иванова (Andrea Ivanova) из Софии уже потратила пять тысяч фунтов стерлингов на косметологические услуги. В преддверии грядущего Рождества девушка собирается посетить клинику в 27-й раз, чтобы вновь увеличить губы. После этого болгарка планирует перенести ряд пластических операций, в результате которых ее скулы, подбородок и челюсть обретут форму наподобие лица куклы Bratz, пишет Lenta.ru.

Необычная внешность начала приносить Ивановой популярность в социальных сетях: в настоящий момент в Instagram на нее подписаны около девяти тысяч человек. «Мужчины со всего мира постоянно пишут мне в директ, приглашая в путешествие или на свидание, а также предлагая деньги», — поделилась она и добавила, что именно крупные губы помогли ей добиться уверенности в себе.