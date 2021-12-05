Видео: Элина Нечаева прошла в полуфинал конкурса Eesti Laul и зачитала рэп

Клип на песню Элины Remedy снимался в пустыне. Кстати, Стефан также снимал свой клип на песню Hope в пустыне.

Четвертый и последний четвертьфинал Eesti Laul состоятся в следующую субботу, 11 декабря.

В полуфинал уже вышли 15 артистов: Alabama Watchdog, Andrei Zevakin feat. Грете Пайа, Baomadu, Элина Нечаева, Эвелин Самуэль, Хелен, Яагуп Туйск, Юрис, Кайя-Лийза Кеслер, Maian, Merilin Mälk, Sahlene, Стефан, Стиг Ряста, Трийн Нийтоя и Франц Тикерпуу.