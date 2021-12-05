Видео: Элина Нечаева прошла в полуфинал конкурса Eesti Laul и зачитала рэп
Благодаря голосам телезрителей Элина Нечаева и Стефан прошли в полуфинал конкурса Eesti Laul. На радостях ребята даже исполнили рэп.
Благодаря голосам телезрителей Элина Нечаева и Стефан прошли в полуфинал конкурса Eesti Laul. На радостях ребята даже исполнили рэп.
Клип на песню Элины Remedy снимался в пустыне. Кстати, Стефан также снимал свой клип на песню Hope в пустыне.
Четвертый и последний четвертьфинал Eesti Laul состоятся в следующую субботу, 11 декабря.
В полуфинал уже вышли 15 артистов: Alabama Watchdog, Andrei Zevakin feat. Грете Пайа, Baomadu, Элина Нечаева, Эвелин Самуэль, Хелен, Яагуп Туйск, Юрис, Кайя-Лийза Кеслер, Maian, Merilin Mälk, Sahlene, Стефан, Стиг Ряста, Трийн Нийтоя и Франц Тикерпуу.
В состав жюри четвертьфинала Eesti Laul 2022 вошли музыканты Сисси, Синне Валтри и Эгерт Милдер, преподаватель пения Майкен, специалист по рекламе и телевидению Олав Осолин, ведущий Radio 2 Берт Ярвет, руководитель программы Sky Plus Вайдо Паннель и ведущий Star FM Андрес Пуусепп.