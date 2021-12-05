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Лолиту приняли за трансвестита и не захотели пускать на рейс

Лолита Милявская. ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Певица Лолита Милявская рассказала, как в Китае ее не хотели пускать в самолет из-за ее внешности.

По словам певицы, на китайском границе ее приняли за трансвестита и не хотели пускать на рейс без дополнительной беседы, для которой специально пригласили переводчика, передает Lenta.ru.

«Взяли паспорт, там фамилия "Милявски", пол женский, а голос низкий от природы. Для китайцев это кошмар, у них у всех высокий. В итоге вызвали переводчика, стали разбираться, допрашивать меня, точно ли я женщина, а не мужчина. Так продержали еще 20 минут, но потом отпустили», — вспомнила артистка.

Ранее Лолита призналась, что у нее были отношения с криминальным авторитетом, которые стали одними из лучших в ее жизни. Рассказывая о том, что ей случалось выступать перед бандитами, певица отметила, что с одним из них у нее был роман, заставивший «дрожать» столицу.

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