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Софию Ротару госпитализировали с подозрением на смертельный недуг

София Ротару ФОТО: Tushin Anton/COVI

Не так давно звезде эстрады исполнилось 74 года, однако состояние ее здоровья оставляет желать лучшего. Директор артистки прокомментировал ситуацию.

Состояние здоровья знаменитой певицы Софии Ротару вызывает опасения. Весной 2021 года артистку экстренно госпитализировали в московскую клинику. Что именно произошло со звездой — непонятно. Однако у нее подозревают серьезную болезнь, сообщает KP.RU.

Поклонники давно обратили внимание на странную «тряску» Ротару во время и после выступлений. Кто-то предположил, что певица страдает от страшного недуга — болезни Паркинсона. Другие же настаивали, что дела могут обстоять еще хуже, просто артистка «бережет» людей от малоприятной информации.

Возмущало фанатов и то, что молчат представители Софии Ротару. Наконец, спустя почти полгода после случая с госпитализацией концертный директор певицы Сергей Лавров раскрыл всю правду.

«Руки дрожат, да. Но у Софии Михайловны нет никакого Паркинсона. Вы посмотрите ее выступления десятилетней давности — там то же самое, певицу слегка потрясывает. Да, сейчас это более выражено, поскольку ей все-таки не 16 лет, а 74 года», — пояснил Лавров.

А в заключение добавил, что Ротару всякий раз перед концертом сильно нервничает — давление поднимается, от этого, вероятно, и случается «тряска».

«Вечерняя Москва» напоминает, что проблемы с сердечно-сосудистой системой у Софии Ротару действительно есть. Так, в 2018 году звезда попала в больницу с гипертоническим кризисом. К счастью, самого худшего — инсульта — в тот раз удалось избежать.

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