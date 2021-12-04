Василиса Володина рекомендует сегодня ловить денежный шанс: улучшаем финансовое благосостояние в момент
На своей страничке в Инстаграме российский астролог Василиса Володина объявила сегодняшний день декабрьским днем денежных желаний.
На своей страничке в Инстаграме российский астролог Василиса Володина объявила сегодняшний день декабрьским днем денежных желаний.
Сегодня надо загадывать желания, чтобы деньги шли к нам в руки. Как это сделать правильно? Читайте пост Володиной и делайте все, как велит астролог.