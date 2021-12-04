Маргарита Суханкина об аборте и рождении мертвого малыша: «Муж грозился бросить меня»

Сегодня Суханкина мама двоих — дочери Валерии и сына Сергея. Их она усыновила в 2013 году, девочке тогда было три года, а мальчику четыре. Биологическую мать власти лишили родительских прав, а неоднократно судимый отец даже не был вписан в свидетельства о рождении. В прошлом дважды артистка готовилась выносить собственных, но, по ее словам, второй супруг такое желание не разделял.

Суханкина была замужем за пианистом-концертмейстером Большого театра. Но творческий и романтический их союз разрушило пристрастие мужчины к спиртному. Первую беременность жены он встретил истерикой, говорил, прежде чем становиться родителем, ему нужно «зашиться» и восстановить здоровье, иначе ребенок непременно появится на свет с отклонениями.

«Грозился бросить меня. Я пришла к врачу, который заверил, что я рожу нормального ребенка», — вспоминала 57-летняя певица.

Но все же супруг уговорил ее на аборт, который прошел с осложнениями. Врачам удалось спасти Суханкину, и через месяц она узнала, что снова носит под сердцем малыша. Увы, и ему не суждено было обрести жизнь в любящей семье, пишет 5-tv.ru.

«Видимо, остался какой-то воспалительный процесс после аборта. На сроке в восемь месяцев мой ребенок перестал дышать. К утру у меня странно опустился живот, малыш не двигался. Мы вызвали скорую, меня отвезли к врачу. Мне сказали: „Ваш ребеночек умер, помогите нам родить“. Я просто упала в обморок», — рассказала Суханкина.

По словам исполнительницы, акушер буквально выдавливала из нее мертвого младенца, лежа на ее животе. Потом пыталась показать несчастного кроху матери, но та не смогла, отвернулась — побоялась, что будет видеть его личико во сне всю оставшуюся жизнь.

После этой трагедии артистка не смогла больше жить со своим избранником и ушла от него. Третий брак тоже оказался неудачным. Как говорила сама певица, композитор Андрей Литягин не принял ее детей. Позже она же заявляла, что отношения с музыкантом были «уткой», попыткой отвлечь внимание прессы от ухода Натальи Гулькиной из группы «Мираж».