Черная икра ложками и весь бомонд: Киркоров шикарно отпраздновал 10-летие дочери

Накануне вечеринки отец с дочкой разослали избранным видеоприглашение, где Алла-Виктория в образе героини Disney Круэллы пригласила гостей на празднование. Только друзья, узкий круг тех, кого пожелала видеть в этот юбилейный вечер именинница. В их числе оказались не только друзья по школе, но и знаменитые блогеры и певцы, которые сегодня являются кумирами молодежи.