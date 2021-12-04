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Черная икра ложками и весь бомонд: Киркоров шикарно отпраздновал 10-летие дочери

Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией. ФОТО: скриншот

В пятницу, 3 декабря, певец и продюсер Филипп Киркоров закатил пышное празднование десятилетия своей дочки Аллы-Виктории.Отметить сие событие семья артиста решила в загородном дворце, как следует его украсив и сопроводив спецэффектами, сообщает Teleprogramma.pro.

Накануне вечеринки отец с дочкой разослали избранным видеоприглашение, где Алла-Виктория в образе героини Disney Круэллы пригласила гостей на празднование. Только друзья, узкий круг тех, кого пожелала видеть в этот юбилейный вечер именинница. В их числе оказались не только друзья по школе, но и знаменитые блогеры и певцы, которые сегодня являются кумирами молодежи.

Среди гостей – Даня Милохин, Клава Кока, Елена Крыгина, Юлия Барановская с детьми, Виктория Шелягова, Ксения Собчак, Регина Тодоренко и Влад Топалов с сыном, дочка Тимати Алиса и наследница Ани Лорак Соня, Валерия и Иосиф Пригожин, Марина Юдашкина и еще сотни приглашенных.

Гости задаривали именинницу подарками. Кения Собчак, например, одарила виновницу торжества ювелирным украшением, Тимати с дочкой преподнесли щенка далматина. Столы ломились от угощений: черную икру ложками раздавал сам Филипп Киркоров, потчуя Даню Милохина.

Финалом вечера стал десерт – огромный торт в виде фигуры Круэллы со сворой собак. Его размеры впечатляют – угощение оказалось выше самого Киркорова.

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