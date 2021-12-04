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Без паники! Как пережить первое и последнее полное солнечное затмение в году 4 декабря

ФОТО: Shutterstock

Явление закроет так называемый коридор затмений, который начался 19 ноября, пишет Korrespondent.net.

В субботу, 4 декабря произойдет последнее в этом году солнечное затмение. Оно будет особенным из-за пути перемещения с востока на запад через Западную Антарктиду, в то время как большинство затмений двигаются с запада на восток. Подобное изменение направления возможно только в полярных регионах.

Значение солнечного затмения 4 декабря в астрологии

Солнечные затмения знаменуют собой новые начинания и возможности. Декабрьское явление активизирует энергию Стрельца – огненного знака, связанного с творчеством, духовными материями и культурой.

В начале декабря 2021 года его энергия будет способствовать получению новых знаний, общению, поездкам, распространению информации и взаимодействию с окружающим миром.

Что можно и нельзя делать во время солнечного затмения

Астрологи советуют подготовиться к солнечному затмению: накануне провести генеральную уборку, выбросить старые и ненужные вещи. Нужно постараться максимально очистить пространство, чтобы положительная энергия перемен вошла в дом.

В день затмения рекомендуется избегать стресса, интенсивных физических нагрузок, отказаться от вредных привычек. Полезно устроить разгрузочный день и провести время на свежем воздухе. Несмотря на позитивные перемены, которые влечет за собой явление, в этот день нельзя вступать в споры и конфликты, начинать новые дела, менять работу, делать хирургические операции, заниматься переездом.

Частные фазы затмения будут видны на юге Африки (ЮАР, Намибия), на крайнем юго-востоке Австралии (штат Виктория и остров Тасмания) и в южных частях акваторий Атлантического, Индийского и Тихого океанов.

Солнечное затмение – это астрономическое явление, которое наступает, когда Луна полностью или частично закрывает Солнце от наблюдателя на Земле. Оно возможно только в новолуние, когда сторона Луны, обращенная к Земле, не освещена, и саму Луну не видно.

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