Российский блогер Илья Варламов подрался в Африке и попал в полицию

По словам блогера, он вёл съёмку в трущобах столицы Либерии Монровии и на кадры попал местный житель, утверждающий, что Варламов сфотографировал его ставку на игровых автоматах.

После этого собралась толпа местных жителей, которая обвиняла Варламова в съемке посетителей игрового клуба и краже секретных комбинаций. Они заперли Варламова в помещении, вокруг собралась толпа, и началась драка. В конфликт вмешались сотрудники полиции.

«Я сейчас сижу в каком-то непонятном участке. Это похоже на управление по борьбе с наркотиками. Я сижу в кабинете начальника. За стенами стоит разъяренная толпа», – рассказал он в опубликованном видео. Позже Варламов сообщил, что его эвакуировали в полицейский участок.

«Начальник полиции внимательно выслушал все стороны, попросил показать мой телефон, убедился, что ничего я не снимал. Вот такая история. Было волнительно, когда толпа собралась у участка и требовала крови и когда пришёл адвокат. Так что я пока свободен», – написал Варламов в своем Telegram.

«Все это походило не на случайный инцидент, а на какой-то развод. Владелец клуба обвинил меня в том, что я снял его клуб, украл все его секретные комбинации, чем поставил под угрозу весь его бизнес. А вот уже и адвокат есть, который должен все грамотно объяснить», – подытожил Варламов.