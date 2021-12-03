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Коплиский парень и звезда российского кино Дмитрий Пчела научит держать себя в форме

Дмитрий Пчела ФОТО: facebook.com

Зима – самое подходящее время для того, что начать приводить себя в форму, ведь следующего лета осталось ждать не так уж и долго.

Известный российский актер Дмитрий Пчела, который родился в таллиннском районе Копли, поделился проверенными на себе лайфхаками, как убрать лишнее и привести себя в форму.

Пять правил от Дмитрия:

  1. Алкоголь должен быть исключен из вашей жизни. Да, Карл! Как бы не прискорбно было это говорить!
  2. Мясо и продукты его содержащие – убирайте все, кроме рыбы, курицы и индейки, в редких случаях можно побаловать себя бараниной.
  3. Молоко убираем, и продукты его содержащие. Это трудно, но выполнимо. Можете заменить молоко на растительные аналоги.
  4. Больше овощей.
  5. Естественно, ничего жаренного, соленого и копченого. Никакого фастфуда, газировки, чипсов, выпечки, тортиков.

Родители успешного в России актера по-прежнему живут в Таллинне, а их сын с 2009 года строит успешную карьеру актера в России. В последние годы он снимается в 6-8 различных сериалах и фильмах в год, и запросто может конкурировать с суперзвездами российского шоубизнеса. Дмитрий училсяя в Таллинне в 15-й средней школе (ныне основная школа Карьямаа).

В 16 лет попал в серьезное ДТП, повлиявшее, по его словам, на всю последующую жизнь: «Лет в 16, катаясь вместе с другом на родительской машине мы вылетели в карьер и начали тонуть. Каким-то образом мне удалось под водой открыть дверь и выбраться на сушу. Кстати, после аварии поменялось мироощущение. Я начал много читать и писать стихи. Подумывал даже поступать в литературный институт».

В возрасте 17 лет отправился в Москву поступать на актерский факультет Школы-студии МХАТ. Поступил на контрактное обучение. Закончил вуз в 2006 году. По окончании вынужден был вернуться в Таллинн. Согласно условиям договора, артист должен был отработать два года в труппе Русского театра в столице Эстонии.

В 2009 году вновь переехал в Москву.

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