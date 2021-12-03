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ФОТО И ВИДЕО ⟩ В Валга установили новогоднюю ель из бетона

В этом году в городе Валга соорудили особенную новогоднюю елку – для ее строительства использовался исключительно бетон!

«В Валга была возведена новогодняя ель из бетона, высота которой составляет двенадцать рядов больших бетонных блоков. На этот раз она не уступает в своей оригинальности елка в Вильянди и раквере.», – рассказал Elu24 автор видео Райн Аунапу.

А как вам такая идея?

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