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22-летний эстонский комик попал в жуткую аварию и скончался на месте

Авария в Кардла ФОТО: Jürgen Puistaja

В четверг вечером в деревне Кардла, близ Тарту, столкнулись внедорожник и грузовик. 22-летний мужчина, сидевший рядом с водителем автомобиля, получил настолько тяжелые травмы, что спасти его жизнь не удалось. Насколько известно Elu24, Тамбет Сильд известен как стендап-комик.

Полиция сообщила в пятницу в 1.22, что, по предварительным данным, грузовик Scania двигался из Таллинна в Тарту, водитель не справился с управлением и съехал в канаву, но часть прицепа осталась на дороге. Прицеп, в свою очередь, столкнулся с автомобилем Volvo, движущимся в обратном направлении.

Авария в Кардла ФОТО: Jürgen Puistaja

В момент аварии в машине находились три человека, водитель в грузовике был один. Травмы пассажира Volvo были настолько тяжелыми, что он скончался на месте. 41-летний мужчина, управлявший автомобилем, и 23-летний пассажир были доставлены в больницу. 39-летнего мужчину, управлявшего грузовиком, на месте осмотрела скорая помощь, никаких травм не выявлено, пишет Tartu Postimees.

Авария в Кардла ФОТО: Jürgen Puistaja

На месте аварии действует ограничение скорости 50 км/ч. Дорога была скользкой, шины машин соответствовали требованиям, все люди в двух машинах использовали средства безопасности. Водители обеих машин были трезвыми.

Авария в Кардла ФОТО: Jürgen Puistaja

Comedy Estonia на данный момент не комментирует произошедшее.

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