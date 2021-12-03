Дом выполнен в викторианском стиле: стала известна стоимость замка Галкина и Пугачевой в Грязи
Вход в дом украшают горгульи, а в темное время суток особняк подсвечивается, пишет Телепрограмма.
Вход в дом украшают горгульи, а в темное время суток особняк подсвечивается, пишет Телепрограмма.
Стоимость замка, в котором уже несколько лет проживает телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева с детьми, эксперты оценивают в 750 миллионов рублей (почти 9 миллионов евро).
Шестиэтажный замок находится на вершине холма в подмосковной деревне Грязь. Здание полностью выложено из камня. Главный акцент — высокая башня с открытой площадкой, напоминающей средневековую постройку. Вход в замок украшают горгульи. В темное время суток особняк подсвечивается.
Максим Галкин не раз отмечал, что замок — это его детская мечта, которую он исполнил. Дом выполнен в викторианском стиле. Общая площадь около трех тысяч квадратных метров. В замке имеется лифт, подземный паркинг, бассейн в китайском стиле, спа-центр с джакузи. На придомовой территории есть жилье для прислуги, зимний сад и оранжерея, сообщает «Комсомольская правда».