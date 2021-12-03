Дом выполнен в викторианском стиле: стала известна стоимость замка Галкина и Пугачевой в Грязи

Стоимость замка, в котором уже несколько лет проживает телеведущий Максим Галкин и певица Алла Пугачева с детьми, эксперты оценивают в 750 миллионов рублей (почти 9 миллионов евро).

Шестиэтажный замок находится на вершине холма в подмосковной деревне Грязь. Здание полностью выложено из камня. Главный акцент — высокая башня с открытой площадкой, напоминающей средневековую постройку. Вход в замок украшают горгульи. В темное время суток особняк подсвечивается.