Гузеева чуть не избила соперницу в туалете: «Ты, гнида, звонишь мне в семью?!»

Актриса Лариса Гузеева рассказала, как однажды отвадила соперницу от первого мужа — оператора Ильи Древнова. Как призналась артистка в эфире шоу «Давай поженимся!», супруга она сильно любила, и поэтому не могла стерпеть даже женского внимания по отношению к нему, не говоря уже о конкретных действиях.

Союз с Древновым был для Гузеевой непростым и драматичным. Ее разъедала ревность, а муж был, по ее словам, как скорая помощь — не мог никому отказать и всем и во всем содействовал по первой просьбе. Одной из таких просительниц стала ассистентка по актерам из Дома кино. С этой дамой, как выразилась Гузеева, ее супруг наговорил по телефону сто часов.

«И вот, в Доме кино очень много народу, какая-то премьера, мы все выпили шампанского, и вот она. Думаю, что ж ты, гнида, звонишь мне в семью, я замужем!» — поделилась звезда.

Как призналась Гузеева, стоило ей пригубить горячительного — и «накрыло». Она проследовала за предполагаемой соблазнительницей в туалет и там зажала ее в угол.

«И так мне было некомфортно в этом туалете, и так мне было обидно, что она себя неправильно вела. Я очень интеллигентно сняла прям так красивый туфель вот на такой шпильке, и прямо ей: «Последний раз тебе говорю!» — вспоминала артистка.

Вины за собой актриса не чувствует, за поступок ней не стыдно. Себя она оправдывает тем, что является живым человеком, подверженным влиянию чувств и эмоций. Так селебрити боролась за свое счастье, и нельзя ее за это судить.

Брак с Ильей Древновым, несмотря на огненные страсти, не сложился. Вскоре после развода с актрисой он скончался из-за своего пристрастия к запрещенным веществам. Гузеева ушла от него через семь лет отношений, так и не сумев смириться с непобедимой зависимостью. Позже Гузеева была замужем за грузинским кинодеятелем Кахой Толордава, родила от него сына Георгия. Третьим мужем стал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, у пары есть общая дочь Ольга.