Гузеева чуть не избила соперницу в туалете: «Ты, гнида, звонишь мне в семью?!»
Лариса Гузеева рассказала, как преследовала близкую подругу первого мужа из ревности, пишет Пятый канал.
Лариса Гузеева рассказала, как преследовала близкую подругу первого мужа из ревности, пишет Пятый канал.
Актриса была замужем за оператором Ильей Древновым и так его любила, что готова была преследовать покушавшихся на него женщин.
Актриса Лариса Гузеева рассказала, как однажды отвадила соперницу от первого мужа — оператора Ильи Древнова. Как призналась артистка в эфире шоу «Давай поженимся!», супруга она сильно любила, и поэтому не могла стерпеть даже женского внимания по отношению к нему, не говоря уже о конкретных действиях.
Союз с Древновым был для Гузеевой непростым и драматичным. Ее разъедала ревность, а муж был, по ее словам, как скорая помощь — не мог никому отказать и всем и во всем содействовал по первой просьбе. Одной из таких просительниц стала ассистентка по актерам из Дома кино. С этой дамой, как выразилась Гузеева, ее супруг наговорил по телефону сто часов.
«И вот, в Доме кино очень много народу, какая-то премьера, мы все выпили шампанского, и вот она. Думаю, что ж ты, гнида, звонишь мне в семью, я замужем!» — поделилась звезда.
Как призналась Гузеева, стоило ей пригубить горячительного — и «накрыло». Она проследовала за предполагаемой соблазнительницей в туалет и там зажала ее в угол.
«И так мне было некомфортно в этом туалете, и так мне было обидно, что она себя неправильно вела. Я очень интеллигентно сняла прям так красивый туфель вот на такой шпильке, и прямо ей: «Последний раз тебе говорю!» — вспоминала артистка.
Вины за собой актриса не чувствует, за поступок ней не стыдно. Себя она оправдывает тем, что является живым человеком, подверженным влиянию чувств и эмоций. Так селебрити боролась за свое счастье, и нельзя ее за это судить.
Брак с Ильей Древновым, несмотря на огненные страсти, не сложился. Вскоре после развода с актрисой он скончался из-за своего пристрастия к запрещенным веществам. Гузеева ушла от него через семь лет отношений, так и не сумев смириться с непобедимой зависимостью. Позже Гузеева была замужем за грузинским кинодеятелем Кахой Толордава, родила от него сына Георгия. Третьим мужем стал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, у пары есть общая дочь Ольга.