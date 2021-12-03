Маргарита Суханкина впервые призналась в любовной связи с женатым мужчиной и рассказала о новом романе

В одно время артистка пыталась строить отношения с состоятельным мужчиной, который был женат. Ничего хорошего из этого, по словам Суханкиной, не вышло.
«Никогда об этом не рассказывала. Сейчас открываю все карты. Он был женат. Это было против моих правил, но я находилась в свободном статусе. Мы путешествовали, ходили по различным заведениям. Этот человек стал делать намеки на то, что хочет уйти от супруги. Я видела его решительный настрой и на минуточку представила себе ту женщину, которая рядом с ним, женщину, которой он в свое время запретил рожать… Когда мы сели поговорить о серьезном шаге, я сказала, что мне надо подумать. Все. Больше к этой теме мы не возвращались. Я потихоньку свернула эти отношения и отползла, как говорится. Мне стало понятно, что с той женщиной может произойти то, чего я себе не прощу», — разоткровенничалась 57-летня, пишет Starhit.ru.
Тайный роман артистки с влиятельным мужчиной завершился. Потом она узнала, что ее экс-избранник все же ушел от жены. «Что сейчас с ним — не знаю. Жив ли он... У нас была приличная разница в возрасте», — призналась Суханкина.
Сейчас певица, воспитывающая приемных сына и дочь, счастлива в новых отношениях. Правда, пока Маргарита Анатольевна предпочитает не раскрывать личность своего возлюбленного. «В моей жизни все-таки появился человек, который важен и дорог мне», — лишь отметила звездная блондинка.