Маргарита Суханкина впервые призналась в любовной связи с женатым мужчиной и рассказала о новом романе

«Никогда об этом не рассказывала. Сейчас открываю все карты. Он был женат. Это было против моих правил, но я находилась в свободном статусе. Мы путешествовали, ходили по различным заведениям. Этот человек стал делать намеки на то, что хочет уйти от супруги. Я видела его решительный настрой и на минуточку представила себе ту женщину, которая рядом с ним, женщину, которой он в свое время запретил рожать… Когда мы сели поговорить о серьезном шаге, я сказала, что мне надо подумать. Все. Больше к этой теме мы не возвращались. Я потихоньку свернула эти отношения и отползла, как говорится. Мне стало понятно, что с той женщиной может произойти то, чего я себе не прощу», — разоткровенничалась 57-летня, пишет Starhit.ru.