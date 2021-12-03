Гусман назвал высказывания антиваксеров преступлением

По словам Гусмана, многие противники прививок, в числе которых есть и его знакомые, «несут полный бред». Он отметил, что при этом очень любит актрису Марию Шукшину, которая выступает против вакцинации.

«Людям предлагают лекарство от смерти в прямом смысле слова. Это ужасно, я как врач вам говорю, это тяжелейшая смерть. И вот эти интеллигентные как бы люди, мои добрые знакомые, актеры, всякие писатели — это полный бред, что они несут», — заявил режиссер, пишет Lenta.ru.