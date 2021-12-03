Британец, живущий в Эстонии, советует, как с наименьшими потерями для психики пережить эстонскую зиму

В Эстонии снова наступило самое темное время года. Птицы улетели на юг, пошел снег, ледяной ветер продувает до мозга костей, вскоре водоемы замерзнут, а за ними, судя по первым дням декабря, с большей долей вероятности застынет и Балтийское море.

Зимнее Балтийского море ФОТО: Sander Ilvest

В это суровое время года многие жители Эстонии начинают задумываться, а не отправиться ли им вслед за перелетными птицами в теплые края.

Зима - это суровое время года для недавно прибывших иностранных резидентов или экспатов. Некоторые действительно приезжают неподготовленными, без нужной зимней одежды и обуви, а лишь имеют только называемую «зимней» одежду и обувь от брендов, базирующихся в странах с совершенно другим климатом. И все они опасаются своей первой эстонской зимы, как будто неминуемо приближается апокалипсис.

Зимний пейзаж ФОТО: Marianne Loorents / Postimees

В одной группе эмигрантов в эстонском Фейсбуке кто-то спрашивал совета о «страшной» зиме. «Пытаюсь понять, насколько это страшно на практике», - написал один иностранец и добавил два вопроса: насколько рано темнеет и выходят ли люди в это время на улицу? Он не первый и не последний, кто высказвает подобные реальные опасения.

Наше отвращение к зиме настолько сильно, что эстонский и английский язык описывают слова «холод», «лед», «снег», «сугробы» как «плохая погода» или даже более эмоционально - как «мрачные и невеселые дни».

На самом деле в зимней погоде нет ничего объективно плохого. К сожалению, большинство советов, которые даются людям, однообразны: принимайте витамин D, ищите дешевые авиабилеты на выходные и покупайте специальные лампы SAD, созданные для имитации естественного солнечного освещения. Я не говорю, что это плохие идеи, но все они основаны на утверждении, что зиму надо пережить, потому что это самое ужасное время года.

Я британец эстонского происхождения, прожил пять лет в Южной Африке, и именно там были самые ужасные зимы для меня. Проблема в том, что южноафриканцы спроектировали свои дома, свою одежду и весь свой образ жизни с учетом жаркой погоды, поэтому им трудно пережить короткий зимний период. Там ничего для зимы нет - ни отопления, ни теплых вещей. Я никогда не чувствовал холода сильнее, чем в Африке, хотя он длится всего лишь два месяца и температура не опускается ниже среднегодовой температуры в Эстонии.

Хочу сказать, что правильное мышление может улучшить качество нашей жизни зимой. Думай позитивно и старайся из минусов извлекать плюсы! Лучший совет - адаптироваться. Если вы все равно приехали на зимовку сюда, не проводите слишком много времени дома в одиночестве с лампой SAD, ожидая прихода весны и лета. Отправляйтесь на улицу и открывайте для себя все радости эстонской зимы.