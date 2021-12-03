Британец, живущий в Эстонии, советует, как с наименьшими потерями для психики пережить эстонскую зиму

Эстонец Адам Ранг родившийся в Великобритании, а сейчас живущий в Таллинне, советует всем на портале Estonian World, как не бояться снежного апокалипсиса, а наслаждаться эстонской зимой.
В Эстонии снова наступило самое темное время года. Птицы улетели на юг, пошел снег, ледяной ветер продувает до мозга костей, вскоре водоемы замерзнут, а за ними, судя по первым дням декабря, с большей долей вероятности застынет и Балтийское море.
В это суровое время года многие жители Эстонии начинают задумываться, а не отправиться ли им вслед за перелетными птицами в теплые края.
Зима - это суровое время года для недавно прибывших иностранных резидентов или экспатов. Некоторые действительно приезжают неподготовленными, без нужной зимней одежды и обуви, а лишь имеют только называемую «зимней» одежду и обувь от брендов, базирующихся в странах с совершенно другим климатом. И все они опасаются своей первой эстонской зимы, как будто неминуемо приближается апокалипсис.
В одной группе эмигрантов в эстонском Фейсбуке кто-то спрашивал совета о «страшной» зиме. «Пытаюсь понять, насколько это страшно на практике», - написал один иностранец и добавил два вопроса: насколько рано темнеет и выходят ли люди в это время на улицу? Он не первый и не последний, кто высказвает подобные реальные опасения.
Наше отвращение к зиме настолько сильно, что эстонский и английский язык описывают слова «холод», «лед», «снег», «сугробы» как «плохая погода» или даже более эмоционально - как «мрачные и невеселые дни».
На самом деле в зимней погоде нет ничего объективно плохого. К сожалению, большинство советов, которые даются людям, однообразны: принимайте витамин D, ищите дешевые авиабилеты на выходные и покупайте специальные лампы SAD, созданные для имитации естественного солнечного освещения. Я не говорю, что это плохие идеи, но все они основаны на утверждении, что зиму надо пережить, потому что это самое ужасное время года.
Я британец эстонского происхождения, прожил пять лет в Южной Африке, и именно там были самые ужасные зимы для меня. Проблема в том, что южноафриканцы спроектировали свои дома, свою одежду и весь свой образ жизни с учетом жаркой погоды, поэтому им трудно пережить короткий зимний период. Там ничего для зимы нет - ни отопления, ни теплых вещей. Я никогда не чувствовал холода сильнее, чем в Африке, хотя он длится всего лишь два месяца и температура не опускается ниже среднегодовой температуры в Эстонии.
Хочу сказать, что правильное мышление может улучшить качество нашей жизни зимой. Думай позитивно и старайся из минусов извлекать плюсы! Лучший совет - адаптироваться. Если вы все равно приехали на зимовку сюда, не проводите слишком много времени дома в одиночестве с лампой SAD, ожидая прихода весны и лета. Отправляйтесь на улицу и открывайте для себя все радости эстонской зимы.
Я рос в Великобритании и бывал в Эстонии только летом, поэтому я воспринимал эту страну как страну вечного солнечного света. Четыре года назад я переехал сюда и увидел первую эстонскую зиму. Да, я был шокирован, но со временем научился любить снег и холод.
Советы, чтобы разжечь зимнее мышление
Вот несколько моих советов, которые помогут вам относиться к зиме по-доброму.
Купите подходящую зимнюю одежду, чтобы вам было комфортно и тепло. Правильная зимняя обувь тоже необходима.
Узнайте, как зимняя погода преображает районы Эстонии, и путешествуйте, фотографируйте, останавливаясь в провинциальных городках или мызах, чтобы выпить кофе или глинтвейна. Зимний Старый город Таллинна идеален для фотосессий, но есть еще много мест, которые стоит посетить - прогулки около моря для многих стали ежедневным моционом.
Сделайте и свой дом уютным, чтобы по полной наслаждаться ураганными ветрами и снегопадами, посматривая на все это из окна. Дровяной камин будет идеальным предметом интерьера, но вы также можете использовать свечи, которые создают уют, разные торшеры или бра.
Научитесь готовить из сезонных и консервированных эстонских продуктов, полюбите жирную свинину и кровяные колбаски с квашеной капустой, маринованной свеклой или маринованной тыквой. Это очень вкусно и согревает вас в непогоду.
Отправляйтесь в поход по замерзшим болотам. Специальные тропы пронизывают все Эстонию и очень популярны у населения. Если вы живете в Таллинне, вы даже можете добраться до болотной тропы Pääsküla raba на общественном транспорте. Посещайте разнообразные мероприятия в закрытых помещениях - в Таллинне есть даже новый крытый тир для метания топоров.
Немного зимних развлечений в Эстонии
Попробуйте зимние виды спорта - катание на лыжах или зимнее плавание, чтобы взбодриться. Если вы не любите заниматься спортом - катайтесь на санках или просто смотрите телевизор дома или в баре со своими единомышленниками.
Знаю, что в спортивном центре Нымме только что вновь открыли неотапливаемый бассейн рядом с трассами для беговых лыж, но не волнуйтесь, там есть джакузи и сауна. Кстати, регулярно ходите в сауну и помните, что разогрев тела также важен, как и охлаждение. Сауна и охлаждение после нее, потом снова сауна и снова охлаждение - радость, которую по-настоящему можно испытать только зимой.
Насколько я понимаю, изобретение сауны - это то, что отличает нас от животного мира. Я немного преувеличиваю. Но именно сауна помогла эстонцам пережить первые несколько тысяч зим и помогает сегодня. Возможно, птицам не пришлось бы улетать каждый год в теплые края, если бы они просто придумали, как строить для себя сауны.
Сауна - лучшая социальная сеть
Есть еще один фактор, который важно упомянуть: вы должны ходить в сауну вместе с другими людьми и как можно чаще. Во многих странах мира думают, что сауна - это некая роскошь, предназначенная для детоксикации организма, и сауну надо посещать в одиночку. Основатель социальной сети Tвиттер недавно сообщил, что каждое утро он ходит в сауну в одиночестве, и пресса подала этот факт как пример расточительного образа жизни миллиардера. Здесь, в Эстонии, нам его просто жалко.
Эстонцы используют свои сауны для многих целей, но, пожалуй, самым важным всегда было общение с семьей и друзьями. Я уверен, что в Эстонии сауна по-прежнему остается лучшей социальной сетью из когда-либо созданных. Здесь нет аргументов (по эстонской традиции), нет алгоритмов, которые гарантируют, что вы в основном слышите людей, которые похожи на вас, и разговоры не прерываются анонимными троллями. Основатель Tвиттера мог бы многому научиться, если бы этой зимой пригласил в свою сауну других людей.
Эстонской банной культурой лучше всего наслаждаться дома, поэтому найдите место для установки сауны в вашем жилище и приглашайте людей к себе. Даже когда я жил в маленькой квартирке без балкона на оживленной улице Таллинна, мы с друзьями выбегали через парадную дверь, чтобы окунуться в снег, а потом неслись наперегонки обратно в домашнюю сауну.
Я знаю, что Эстония - не самое хорошее место для знакомства с иностранцами, но зимой здесь легче подружиться. Лето эстонцы проводят с друзьями, которые у них уже есть, а вот зимой происходит настоящее налаживание контактов.
Посещайте публичные мероприятия и находите сообщества по интересам. Во-первых, Эстония достаточно мала, поэтому вы можете легко связаться с людьми из вашей профессиональной среды, и они будут рады встретиться. Мой партнер и я экспортируем эстонские сауны (наряду с эстонским зимним мышлением), и, например, еженедельно проводим встречи предпринимателей и устраиваем баню каждую среду в Heldeke в Таллинне , как-то организовали даже специальный киновечер в сауне.
Кроме того, не забывайте расчищать дорожки от снега возле дома. Это не только ваш гражданский долг и хорошее физическое упражнение, но и помогает лучше узнать своих соседей.
Мой последний совет - не страдайте и не считайте, что зимняя погода - это плохая погода. Кто-то может жаловаться на холод, темень и снег, но нужно понимать, что их восприятие не есть истина в последней инстанции.
Мне теперь жаль людей, живущих в странах без настоящей зимы. Делайте много снимков, чтобы запечатлеть красоту эстонской зимы и доказать своим друзьям дома, что это время года прекрасно.