После смерти Градский оставил крупные долги

После смерти музыканта Александра Градского многие задались вопросом, кто же будет среди наследников мэтра, так как предполагалось, что он не успел оформить официально свои отношения с гражданской супругой Мариной Коташенко, которая родила ему двоих детей.

Позднее выяснилось, что буквально за месяц до смерти они поженились, и Коташенко стала официальной наследницей. Однако наследовать ей придется не только внушительное состояние в равных долях с другими наследниками, включая детей от прошлых браков, но и долги Градского.

Из-за проблем со здоровьем Александр Градский не успел расплатиться с ФНС, перед которой скопилась более полумиллионная задолженность. Теперь она также перейдет в наследство, как и накопленная недвижимость и автомобили. Отмечается, что налоговая задолженность сформирована из налогов за земельные участники и два жилых дома, а также три автомобиля премиум класса и составляет 523 тысячи рублей (6 400 евро).