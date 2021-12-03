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После смерти Градский оставил крупные долги

Александр Градский и Марина Коташенко ФОТО: скриншот с youtube.com

Из-за проблем со здоровьем Градский не успел расплатиться с ФНС.

После смерти музыканта Александра Градского многие задались вопросом, кто же будет среди наследников мэтра, так как предполагалось, что он не успел оформить официально свои отношения с гражданской супругой Мариной Коташенко, которая родила ему двоих детей.

Позднее выяснилось, что буквально за месяц до смерти они поженились, и Коташенко стала официальной наследницей. Однако наследовать ей придется не только внушительное состояние в равных долях с другими наследниками, включая детей от прошлых браков, но и долги Градского.

Из-за проблем со здоровьем Александр Градский не успел расплатиться с ФНС, перед которой скопилась более полумиллионная задолженность. Теперь она также перейдет в наследство, как и накопленная недвижимость и автомобили. Отмечается, что налоговая задолженность сформирована из налогов за земельные участники и два жилых дома, а также три автомобиля премиум класса и составляет 523 тысячи рублей (6 400 евро).

Расплачиваться за них будут те правопреемники, которым достанется право собственности на налогооблагаемый объект. В случае непогашения налогов добровольно сумма будет изъята в принудительном порядке со счетов наследников.

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