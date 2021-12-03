После смерти Градский оставил крупные долги
Из-за проблем со здоровьем Градский не успел расплатиться с ФНС.
Из-за проблем со здоровьем Градский не успел расплатиться с ФНС.
Позднее выяснилось, что буквально за месяц до смерти они поженились, и Коташенко стала официальной наследницей. Однако наследовать ей придется не только внушительное состояние в равных долях с другими наследниками, включая детей от прошлых браков, но и долги Градского.
Из-за проблем со здоровьем Александр Градский не успел расплатиться с ФНС, перед которой скопилась более полумиллионная задолженность. Теперь она также перейдет в наследство, как и накопленная недвижимость и автомобили. Отмечается, что налоговая задолженность сформирована из налогов за земельные участники и два жилых дома, а также три автомобиля премиум класса и составляет 523 тысячи рублей (6 400 евро).
Расплачиваться за них будут те правопреемники, которым достанется право собственности на налогооблагаемый объект. В случае непогашения налогов добровольно сумма будет изъята в принудительном порядке со счетов наследников.