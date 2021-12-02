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Роботы-курьеры создали в Таллинне нанопробку из-за неожиданно выпавшего снега
Теперь об Эстонии узнал весь мир!

Роботы-курьеры Starship. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Искусственный интеллект не совладал с капризами природы. В Эстонии выпал снег, и хоть осадков было немного, они оказались непреодолимой преградой для роботов-курьеров.

На одном из тротуаров в Пыхья-Таллинне, как шутят местные жители, случился наноколлапс. Колеса роботов скользили и не могли проехать даже через следы пешеходов. Освобождать дроны из снежного плена пришлось службе технической поддержки.

Пользователи в соцсетях пошутили, что на зиму колеса электронных доставщиков лучшие переобувать в зимние шины или вообще заменить на гусеницы, пишет Пятый канал.

Видео с первой в мире пробкой роботов на улице Ристику в Таллинне вызвало много разговоров в Эстонии, но теперь это веселое видео также попало в популярную социальную сеть Reddit, где его посмотрели почти 40 000 пар глаз.

По словам Сандры Соолятэ, менеджера по развитию бизнеса Starship Technologies, ситуация, запечатленная на видео, происходит не впервые. «Но, как и в случае с людьми, первый снег для роботов — это немного неожиданно, и движение затруднено, потому что улицы еще не очищены от снега. К счастью, с каждым днем роботы все лучше могут маневрировать на заснеженных улицах Таллинна. На самом деле они очень умны - они могут довольно быстро решать сложные задачи и обычно за пару минут снова в строю», - говорит Соолятэ.

«Если робот явно застрял, мы, конечно, приветствуем, если люди помогут ему снова встать на колеса. И мы, и роботы благодарны за доброту, которую люди проявили по отношению к роботам в последние дни!» - добавила она.

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