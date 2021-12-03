Пт, 3.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Харламов раскрыл секрет необычного хобби звездного ведущего Первого канала

Гарик Харламов ФОТО: Shemetov Maxim/ITAR-TASS

Телеведущий и резидент Comedy Club Гарик Харламов раскрыл секретное хобби своего коллеги – ведущего Первого канала Дмитрия Хрусталева.

В выпуске проекта «Ошуительное хоу» на YouTube. он рассказал, насколько был удивлен, когда узнал, что Хрусталев любит вязание.

Он пояснил, что обнаружил это, когда тот участвовал вместе с ним в новогоднем мероприятии, где Харламов был Дедом Морозом, а Хрусталев – Снегурочкой.

По словам Харламова, выглядело это странно, когда облаченный в костюм внучки Деда Мороза лысый ведущий сидел и вязал, передает TopNews.ru.

«Я могу тебе связать что угодно», — процитировал его Харламов.

Развивая тему, ведущий Тимур Батрутдинов заявил, что у вязания, помимо пользы, есть и иной, успокаивающий, эффект.

А участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников признался, что давно уже увлекается коллекционированием. Причем, не машинок, как положено мальчикам, а кукол.

НАВЕРХ
Back