Харламов раскрыл секрет необычного хобби звездного ведущего Первого канала
Телеведущий и резидент Comedy Club Гарик Харламов раскрыл секретное хобби своего коллеги – ведущего Первого канала Дмитрия Хрусталева.
Телеведущий и резидент Comedy Club Гарик Харламов раскрыл секретное хобби своего коллеги – ведущего Первого канала Дмитрия Хрусталева.
В выпуске проекта «Ошуительное хоу» на YouTube. он рассказал, насколько был удивлен, когда узнал, что Хрусталев любит вязание.
Он пояснил, что обнаружил это, когда тот участвовал вместе с ним в новогоднем мероприятии, где Харламов был Дедом Морозом, а Хрусталев – Снегурочкой.
По словам Харламова, выглядело это странно, когда облаченный в костюм внучки Деда Мороза лысый ведущий сидел и вязал, передает TopNews.ru.
«Я могу тебе связать что угодно», — процитировал его Харламов.
Развивая тему, ведущий Тимур Батрутдинов заявил, что у вязания, помимо пользы, есть и иной, успокаивающий, эффект.
А участник «Уральских пельменей» Вячеслав Мясников признался, что давно уже увлекается коллекционированием. Причем, не машинок, как положено мальчикам, а кукол.