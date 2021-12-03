Харламов раскрыл секрет необычного хобби звездного ведущего Первого канала

В выпуске проекта «Ошуительное хоу» на YouTube. он рассказал, насколько был удивлен, когда узнал, что Хрусталев любит вязание.

Он пояснил, что обнаружил это, когда тот участвовал вместе с ним в новогоднем мероприятии, где Харламов был Дедом Морозом, а Хрусталев – Снегурочкой.

По словам Харламова, выглядело это странно, когда облаченный в костюм внучки Деда Мороза лысый ведущий сидел и вязал, передает TopNews.ru.

«Я могу тебе связать что угодно», — процитировал его Харламов.

Развивая тему, ведущий Тимур Батрутдинов заявил, что у вязания, помимо пользы, есть и иной, успокаивающий, эффект.