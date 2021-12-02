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Смотри: эстонская рокерша показала эротические фото со своим парнем Константином

Диана-Мариа Тоомингас. ФОТО: Mihkel Maripuu

Музыкант Диана-Мариа Тоомингас, отметившая день рождения в начале недели, впервые показала публике своего парня. «Сначала он казался мне странным», - признается рокерша Elu24.

«Мы познакомились с Константином на съемочной площадке», - вспомнила Диана свою первую встречу с будущем парнем. «Когда он вошел в студию, я спросила друга, что это за мужчина, спустившийся с гор».

Константин запомнился Диане как двухметровый амбал в непристойно коротких шортах. «Мне показалось это странным», - призналась Диана, сказав, что они не общались после съемок.

Через несколько недель девушка отправилась в секс-шоп искать аксессуары для фотосессии. Однако там она встретила знакомое лицо. Оказалось, что в этом магазине работает Константин. «Вот где началось наше общение. Чудаки, наверное, притягиваются», - сказала она.

Между ними сильная химия! «Что сейчас происходит между нами... Два сумасшедших рокера мечтают найти свое место под солнцем!» - сказала певица.

В понедельник девушка отметила свой 21-й день рождения, показав горячие снимки со своим парнем в Instagram. «Как видите... Я горю!» - подписала Диана фото.

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