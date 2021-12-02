Татьяна Тарасова: «Жалею, что не стала мамой. Хотела бы девочку»
Татьяна Тарасова не смогла познать радости материнства. Тренер всегда жалела, что не родила наследников, но сейчас исправлять ситуацию уже поздно.
Татьяна Тарасова не смогла познать радости материнства. Тренер всегда жалела, что не родила наследников, но сейчас исправлять ситуацию уже поздно.
74-летняя Татьяна Тарасова добилась таких карьерных вершин, о которых ее коллегам остается только мечтать. Наставница взрастила нескольких олимпийских чемпионов, а вот в личной жизни ей далеко не всегда сопутствовала удача. Тренер была замужем трижды, но лишь в последнем браке с пианистом Владимиром Крайневым она обрела настоящее женское счастье. Когда супруг Татьяны Анатольевны скончался в 2011-м, это стало для нее ударом, пишет Starhit.ru.
И если настоящую любовь Тарасова познала, то с радостью материнства так и не столкнулась. «Жалею ли я об этом? Да, жалею. Я бы хотела девочку», — откровенно призналась звезда в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.
Всю свою любовь Тарасова привыкла отдавать воспитанникам. Она неоднократно рассказывала о жестоких методиках работы, с помощью которых смогла взрастить нескольких чемпионов. При этом Татьяна Анатольевна не отрицает, что к бывшим и нынешним подопечным она относится с большим трепетом. «Они мои родные дети», — подчеркнула наставница.
Именно воспитанники поддерживают Татьяну Анатольевну сейчас, когда у нее все чаще возникают проблемы со здоровьем. Даже на съемки программы Леры Кудрявцевой тренер приехала на инвалидной коляске. Из-за плохого самочувствия Тарасовой становится все сложнее работать, но она продолжает трудиться над «Ледниковым периодом», комментирует спортивные соревнования, посещает культурные мероприятия.
В работе и общении с талантливыми спортсменами Тарасова видит смысл своей жизни. Ну, а поклонникам остается только восхищаться силой духа Татьяны Анатольевны, которую не смогли сломить даже суровые испытания.