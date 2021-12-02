Татьяна Тарасова: «Жалею, что не стала мамой. Хотела бы девочку»

74-летняя Татьяна Тарасова добилась таких карьерных вершин, о которых ее коллегам остается только мечтать. Наставница взрастила нескольких олимпийских чемпионов, а вот в личной жизни ей далеко не всегда сопутствовала удача. Тренер была замужем трижды, но лишь в последнем браке с пианистом Владимиром Крайневым она обрела настоящее женское счастье. Когда супруг Татьяны Анатольевны скончался в 2011-м, это стало для нее ударом, пишет Starhit.ru.

И если настоящую любовь Тарасова познала, то с радостью материнства так и не столкнулась. «Жалею ли я об этом? Да, жалею. Я бы хотела девочку», — откровенно призналась звезда в эфире шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Всю свою любовь Тарасова привыкла отдавать воспитанникам. Она неоднократно рассказывала о жестоких методиках работы, с помощью которых смогла взрастить нескольких чемпионов. При этом Татьяна Анатольевна не отрицает, что к бывшим и нынешним подопечным она относится с большим трепетом. «Они мои родные дети», — подчеркнула наставница.

Именно воспитанники поддерживают Татьяну Анатольевну сейчас, когда у нее все чаще возникают проблемы со здоровьем. Даже на съемки программы Леры Кудрявцевой тренер приехала на инвалидной коляске. Из-за плохого самочувствия Тарасовой становится все сложнее работать, но она продолжает трудиться над «Ледниковым периодом», комментирует спортивные соревнования, посещает культурные мероприятия.