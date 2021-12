Легендарная рок-группа Uriah Heep даст в Таллинне трехчасовой концерт

Группа, подарила миру такие рок-хиты, как: Lady in Black, Gypsy и Easy Living, создала за 50 лет 24 студийных альбома, продала 45 миллионов пластинок и вышла на сцену более чем 4000 раз. Uriah Heep одна из старейших рок-групп в мире, которая все еще активно гастролирует. По словам лидера группы Мика Бокса, они смогли сломать барьеры между поколениями, и на их концертах много молодой публики.

От своего дебютного альбома в 1970 году ... Very 'Eavy ... Very' Umble и до Living the Dream в 2018 удалось им сохранить свои характерный рок-стиль. В своих недавних интервью группа сообщила, что скоро выпустит свой 25-й студийный альбом.