Чт, 2.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Легендарная рок-группа Uriah Heep даст в Таллинне трехчасовой концерт

Uriah Heep ФОТО: Промо

Одному из старейших и самых известных рок-коллективов в мире исполнилось 50 лет. По-настоящему легендарная группа для многих поколений выступит в концертном зале Alexela 15 ноября.

Группа, подарила миру такие рок-хиты, как: Lady in Black, Gypsy и Easy Living, создала за 50 лет 24 студийных альбома, продала 45 миллионов пластинок и вышла на сцену более чем 4000 раз. Uriah Heep одна из старейших рок-групп в мире, которая все еще активно гастролирует. По словам лидера группы Мика Бокса, они смогли сломать барьеры между поколениями, и на их концертах много молодой публики.

Uriah Heep обещает дать грандиозный трехчасовой концерт, на котором будут представлены лучшие достижения группы за пять десятилетий.

Uriah Heep была создана в Лондоне в 1969 году и была у истоков рок-музыки вместе с Led Zeppelin, Black Sabbath и Deep Purple. Именно этот квартет считается пионером хэви-метала, хард- и прогрессивного рока.

От своего дебютного альбома в 1970 году ... Very 'Eavy ... Very' Umble и до Living the Dream в 2018 удалось им сохранить свои характерный рок-стиль. В своих недавних интервью группа сообщила, что скоро выпустит свой 25-й студийный альбом.

Билеты на таллинский концерт будут продаваться с 3 декабря в Piletilevi. Последний раз Uriah Heep выступала в Эстонии в 2018 году.

НАВЕРХ
Back