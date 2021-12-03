Предновогодний чек-лист: семь дел, которые необходимо сделать в декабре каждому

Напишите чек-лист дел

В начале месяца напишите список дел, которые обязательно нужно выполнить в декабре. Укажите дедлайн и не игнорируйте написанное в течение месяца. Ведь проснуться 1 января утром будет приятнее, когда все дела выполнены, а в планах на день – поиграть снежки и посмотреть "Один дома".

Пойдите на каток

Почему бы вам не вспомнить детство? Пойдите на каток с друзьями и устройте веселую гонку. В Таллинне есть несколько катков под открытым небом, так что в любом районе города вы сможете покататься.

Похудейте

Предыдущие 11 месяцев хотели похудеть, но откладывали "на потом"? Пришло время реализовать задуманное в декабре! За 31 день можно привести тело в форму: тренироваться три раза в неделю и отказаться от сладостей, фастфуда и хлебобулочных изделий. Сбросив лишние килограммы, вы влюбитесь в ваше отражение в зеркале.

Украсьте елку

Куда же без елки! Если у вас нет красавицы дома, то приобретите елку с эффектом заснеженности на ветках или живое дерево.

Купите подарки родным

Люди не представляют праздников без презентов для самых родных! Позаботьтесь о подарках в декабре для друзей и родственников, написав список. И помните: самое важное для получателя – не прайс презента, а ваше внимание. Каждый оценит банальную открытку, если вы напишете милое поздравление.

Посмотрите новогодние фильмы

Погода в Эстонии непредсказуема и отсутствие снега в декабре – нормальное явление, хотя этот год нас приятно удивил. На случай осенней погоды зимой рекомендуем посмотреть ваши любимые новогодние фильмы. Праздничная и новогодняя атмосфера кино напомнит, что волшебство – близко.

Украсьте дом