Марина Хлебникова может потерять зрение. Заражение распространяется на роговицу глаза

Журналисты сообщают, что у 56-летней Марины Хлебниковой обнаружены серьезные проблемы со зрением. У исполнительницы хита «Чашка кофею» диагностировали ожог роговицы глаза, а также заражение тканей лица. Говорят, врачи вынуждены вводить пациентке антибиотики, чтобы остановить распространение инфекции. Звезда находится в стабильно тяжелом состоянии, но общение с ней ограничено даже для близких, пишет Starhit.ru.

Напомним, что Хлебникова пострадала при пожаре, который произошел в ее квартире. По версии следствия, артистка заснула с сигаретой в руке. Сначала загорелся диван, затем огонь распространился на другие предметы, в итоге поглотив площадь в 10 квадратных метров.

У певицы серьезные ожоги лица и груди. Кроме того, она надышалась угарным газом, поэтому врачам пришлось подключить ее к ИВЛ. Позже артистку отключили от аппарата. Сейчас она дышит самостоятельно.

Хирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского Игорь Шарипов надеется, что звезда сможет поправиться: «Естественно, на это и рассчитываем. Но это длительный период — и пластику надо будет делать, и пересадку кожи… Это длительный процесс, на годы, мягко говоря».

К слову, в крови певицы были обнаружены следы алкоголя. Поползли слухи, что артистка злоупотребляла спиртным из-за депрессии. Однако друзья отрицают неприятные сплетни, уверяя, что звезда напротив была на творческом подъеме.