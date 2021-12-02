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«На трусах сэкономить можно»: интернет взбудоражил люксовый пиджак-стринги

ФОТО: t.me/modnayazheleza

Вызывающий дизайн вещи люксового бренда одежды Mugler стал сенсацией среди пользователей рунета. Остроумные комментарии появились в Instagram-аккаунте Modnaya Zheleza и на соответствующем Telegram-канале.

Героем истории стал двубортный пиджак-боди из черной шерсти - его нижняя часть выполнена в виде стрингов. Помимо этого, «костюм» оформлен широким вырезом, что обнажает спину модели. На изображении видно, что под пиджаком у девушки больше ничего нет.

Стоимость вещи на сайте бренда составляет 1690 долларов (примерно 1500 евро).

Необычный дизайн не оставил равнодушными комментаторов - люди «изголялись» и самовыражались в остроумии как могли. «На трусах сэкономить можно», «Для срочного созвона в зуме, когда некогда искать брюки», «Какой продуманный вариант для домашнего офиса!», «Ей не холодно?» - оставляли свои высказывания пользователи.

Как считаете, для чего подойдет такой наряд? А может, экономии ради можно сделать такой же в домашних условиях? Делитесь идеями в комментариях!

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