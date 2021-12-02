«На трусах сэкономить можно»: интернет взбудоражил люксовый пиджак-стринги

Героем истории стал двубортный пиджак-боди из черной шерсти - его нижняя часть выполнена в виде стрингов. Помимо этого, «костюм» оформлен широким вырезом, что обнажает спину модели. На изображении видно, что под пиджаком у девушки больше ничего нет.

Стоимость вещи на сайте бренда составляет 1690 долларов (примерно 1500 евро).

Необычный дизайн не оставил равнодушными комментаторов - люди «изголялись» и самовыражались в остроумии как могли. «На трусах сэкономить можно», «Для срочного созвона в зуме, когда некогда искать брюки», «Какой продуманный вариант для домашнего офиса!», «Ей не холодно?» - оставляли свои высказывания пользователи.