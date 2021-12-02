Мужчина из-за писательницы отсидел 16 лет. Оказалось, что это ошибка

А подозреваемый в это время стоял и смотрел под ноги, будто он вообще ни при чем. Погулять вышел и заблудился».

Что касается анализа волоска, то Минюст США признал подобные экспертизы не отвечающими научным критериям. Как пишет CNN, в 2015 году ФБР объявило, что по меньшей мере в 90% случаев этот анализ ошибочен.

Тем не менее в 1982 году этих доказательств хватило, чтобы суд присяжных признал Бродуотера виновным.

Дальнейшая судьба

Бродуотер провел в тюрьме 16 лет и вышел лишь в 1998 году. За время своего срока он пять раз подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но всякий раз получал отказ, так как не признавал своей вины.

После выхода на свободу Бродуотер начал встречаться с женщиной, которая поверила в его невиновность. «Она верила мне, и это давало мне силы», - сказал мужчина в интервью CNN. Позже они поженились.

Однако Бродуотер остался в списке сексуальных насильников, что сильно ограничивало его выбор в плане работы. «Я делал то, что мог - сам для себя создавал работу. Озеленение, вырубка деревьев, вывоз, уборка», - рассказал он.

Его жена хотела детей, но, по словам Бродуотер, «я не хотел пускать детей в этот мир из-за того, что произошло со мной». Сейчас мужчине 68 лет, и, как он сам говорит, «время уже прошло».

Сиболд, в свою очередь, десять лет пыталась справиться с травмой, которую ей нанесло изнасилование. В интервью изданию The Guardian она рассказывала, что семья не поддерживала ее. Более того, иногда они отпускали странные шуточки вроде «ее сестра получила высшее образование в арабистике, а она - в изнасиловании».

В городе Паоли, где она выросла и где жила ее семья, у нее была репутация «сумасшедшего ребенка, который заплатил высокую цену за то, что был другим». Сиболд описала свой опыт в колонке для New York Times и даже была гостьей на шоу Опры Уинфри, но это не давало внутреннего спокойствия.

В итоге она решила написать о своем опыте. Так родилась автобиография «Счастливая», которая вышла 1999 году - том же году, когда Бродуотер вышел на свободу.

Позже она написала еще два романа: «Милые кости» (опубликован в 2002 году) и «Почти луна» (2007). Первый, также посвященный изнасилованию, стал бестселлером, в 2009-м его экранизировал Питер Джексон (трилогия «Властелин колец»), второй же получил смешанные отзывы.

ФОТО: Кадр из фильма «Милые кости» (2009)

Счастливая случайность

Именно автобиография «Счастливая» и стала тем первым шагом, с которого началось оправдание Бродуотера. В 2019 году Сиболд согласилась на экранизацию своего первого романа под патронажем Netflix. Одним из создателей должен был стать сценарист Тимоти Муччианте, у которого родились сомнения относительно этой истории.