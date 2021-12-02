Мужчина из-за писательницы отсидел 16 лет. Оказалось, что это ошибка

Писательница Элис Сиболд (известная по книге «Милые кости») попросила прощения у мужчины, который отсидел 16 лет за ее изнасилование и оказался невиновным, передает NBC. Нестыковки в истории заметил продюсер фильма по мемуарам писательницы.
40 лет назад
8 мая 1981 года Элис Сиболд, тогда студентка Сиракузского университета (штат Нью-Йорк), была изнасилована неподалеку от самого здания университета. Она подала заявление в полицию, но подозреваемых найти не смогли, пишет RUS TVNET.
Пять месяцев спустя Сиболд увидела на улице возле университета чернокожего мужчину. Ей показалось, что именно он и был насильником, о чем она и заявила полиции.
Следствие
Дело Энтони Бродуотера (именно так зовут мужчину, которого в итоге обвинили в изнасиловании) базировалось на двух доказательствах - показаниях самой Сиболд и микроскопическом анализе волос.
С показаниями сразу было много неувязок. Полицейские привели Энтони Бродуотера потому, что тот проживал в районе университета. Был ли это тот самый мужчина, которого узнала Сиболд, нужно было определить.
На опознании среди пяти мужчин Сиболд выбрала не Бродуотера.
Вот как она сама об этом пишет в своем романе-автобиографии «Счастливая»:
«Мы приступили к составлению отчета. В нем было указано, что я вошла в помещение в 11:05 и вышла в 11:11. Я с готовностью изложила причины, по которым исключила мужчин, занимавших места под номерами один, два и три.
Сравнивая номера четыре и пять, я отметила, что они были очень похожи, а лицо номера четыре показалось мне "чуть более плоским и широким", чем у подозреваемого. Кроме того, четвертый все время смотрел себе под ноги, и я выбрала пятого, который смотрел прямо на меня.
В ходе опознания, подчеркнула я, у меня было ощущение спешки, а требование адвоката обвиняемого выдворить представительницу кризисного центра запугало меня окончательно. Под конец я заявила, что так и не получила возможности рассмотреть глаза номера четыре, и еще раз повторила, что выбрала пятого, поскольку он смотрел на меня в упор.
В кабинете воцарилась тишина, если не считать судорожной дроби машинки, на которой печатал Лоренц.
- Элис, - начал он. - Вынужден сообщить, что ты не сумела опознать подозреваемого.
Он так и не сказал, который из них является подозреваемым. Не имел права. Но я-то знала.
Под текстом отчета он сделал пометку, что проинформировал меня о результатах опознания, а я добавила официальное заявление, что, по моему мнению, участники опознания под номерами четыре и пять смотрелись практически одинаково».
Позже полицейские заявили, что четвертый и пятый мужчины - друзья. Якобы Бродуотер специально попросил, чтобы одним из людей в лайн-апе был именно он.
«Если подозреваемый считает, что слишком выделяется среди остальных участников опознания, он может сам подыскать человека, который будет стоять рядом с ним.
<...> Вам просто расставили ловушку. Он использует этого своего приятеля, а приятель использует его, как делалось уже не раз. Они похожи как две капли воды. <...> Его дружок делал все, чтобы вас запугать. Ему было видно, когда вы появились за зеркальным экраном, и он начал давить вам на психику.
А подозреваемый в это время стоял и смотрел под ноги, будто он вообще ни при чем. Погулять вышел и заблудился».
Что касается анализа волоска, то Минюст США признал подобные экспертизы не отвечающими научным критериям. Как пишет CNN, в 2015 году ФБР объявило, что по меньшей мере в 90% случаев этот анализ ошибочен.
Тем не менее в 1982 году этих доказательств хватило, чтобы суд присяжных признал Бродуотера виновным.
Дальнейшая судьба
Бродуотер провел в тюрьме 16 лет и вышел лишь в 1998 году. За время своего срока он пять раз подавал прошение об условно-досрочном освобождении, но всякий раз получал отказ, так как не признавал своей вины.
После выхода на свободу Бродуотер начал встречаться с женщиной, которая поверила в его невиновность. «Она верила мне, и это давало мне силы», - сказал мужчина в интервью CNN. Позже они поженились.
Однако Бродуотер остался в списке сексуальных насильников, что сильно ограничивало его выбор в плане работы. «Я делал то, что мог - сам для себя создавал работу. Озеленение, вырубка деревьев, вывоз, уборка», - рассказал он.
Его жена хотела детей, но, по словам Бродуотер, «я не хотел пускать детей в этот мир из-за того, что произошло со мной». Сейчас мужчине 68 лет, и, как он сам говорит, «время уже прошло».
Сиболд, в свою очередь, десять лет пыталась справиться с травмой, которую ей нанесло изнасилование. В интервью изданию The Guardian она рассказывала, что семья не поддерживала ее. Более того, иногда они отпускали странные шуточки вроде «ее сестра получила высшее образование в арабистике, а она - в изнасиловании».
В городе Паоли, где она выросла и где жила ее семья, у нее была репутация «сумасшедшего ребенка, который заплатил высокую цену за то, что был другим». Сиболд описала свой опыт в колонке для New York Times и даже была гостьей на шоу Опры Уинфри, но это не давало внутреннего спокойствия.
В итоге она решила написать о своем опыте. Так родилась автобиография «Счастливая», которая вышла 1999 году - том же году, когда Бродуотер вышел на свободу.
Позже она написала еще два романа: «Милые кости» (опубликован в 2002 году) и «Почти луна» (2007). Первый, также посвященный изнасилованию, стал бестселлером, в 2009-м его экранизировал Питер Джексон (трилогия «Властелин колец»), второй же получил смешанные отзывы.
Счастливая случайность
Именно автобиография «Счастливая» и стала тем первым шагом, с которого началось оправдание Бродуотера. В 2019 году Сиболд согласилась на экранизацию своего первого романа под патронажем Netflix. Одним из создателей должен был стать сценарист Тимоти Муччианте, у которого родились сомнения относительно этой истории.
Как он сам позже сказал на суде: «Было очевидно, что что-то не так, потому что у него [Бродуотера] не было истории преступлений. Его буквально выбрали на улице и бросили в тюрьму».
Муччианте нанял частного детектива Дэна Майерса, чтобы тот перепроверил виновность Бродуотера.
Слезы и извинения
22 ноября 2021 года суд признал невиновность Бродуотера. В следственных действиях нашли ошибки. Мужчина не смог сдержать слез.
«Я никогда не сдавался. Я никогда бы не мог сдаться и жить в таких условиях... Я бы сделал все, что в моих силах, чтобы доказать свою невиновность», - заявил Бродуотер.
На саму Сиболд он, по его словам, зла не держит.
«Я просто надеюсь и молюсь, что, может быть, мисс Сиболд скажет, что совершила ошибку, и извинится. Я сочувствую ей, но она была неправа».
31 ноября Сиболд опубликовала извинение на портале Medium.
«Во-первых, я хотела бы сказать, что искренне приношу извинения Энтони Бродуотеру и глубоко сожалею о том, через что вам пришлось пройти. Более всего мне жаль, что жизнь, которую вы могли прожить, была у вас несправедливо отнята, и я знаю, что никакое извинение не изменит того, что с вами произошло.
<...> Моей целью в 1982 году было правосудие, а не несправедливость и не желание навсегда и бесповоротно изменить жизнь молодого человека преступлением, которое изменило мою собственную жизнь».
Продажи книги «Счастливая» приостановлены. Как заявляется - «пока Сиболд и издательство Scribner вместе не решат, как можно переработать это произведение».
Подруга Бродуотера начала сбор пожертвований в помощь ему. На момент написания статьи собрано уже более 28 тысяч долларов (более 24,5 тысячи евро).