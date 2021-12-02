Бренд Ecco взял в рекламу популярного эстонского блогера, которая подвергает сомнению вакцины и противозачаточные таблетки

Однако в рекламе была допущена ошибка — фамилию блогера написали неправильно. Вместо Таймре, написали Самре.

Реклама стала мемом и завирусилась. «Тот момент, когда ставишь рекламировать товар известного блогера, но не знаешь его имени», - писали пользователи Facebook.

«Во время сотрудничества я неоднократно исправляла свою фамилию, но, похоже, на это не обратили внимания. Я к такому привыкла - я была Мерлисой, Мерлиной, Мерье...» - говорит блогер. Ecco Estonia также подтверждает, что это просто опечатка.

Однако большие споры вызвала этическая сторона рекламной кампании. В частности, Paljas Porgand знаменита своими псевдонаучными заявлениями. Она ставила под сомнение вакцины и противозачаточные средства. В начале этого года Postimees писал о том, как Таймре своими рекомендациями подвергает опасности тысячи жизней.

Портал Elu24 обратился за комментарием к Ecco

«ECCO как бренд и компания строго воздерживается от любых негативных и политических заявлений, которые может сделать блогер. Что касается сотрудничества, ECCO использует позитивный тон и никогда не поддерживает негативные заявления публичный людей. ECCO полностью поддерживает принципы местных органов власти и призывает блогеров поступать так же.

В этом сезоне ECCO сотрудничал с людьми из разных стран (включая Эстонию), которые придерживаются разных стилей, чтобы показать разные способы ношения нашей новой коллекции. Мерилин была одной из них. Это было сделано исключительно для создания вдохновения. Контент был создан в рамках кампании ECCO #MovesLikeYou, полной позитива, энергии и движения», - написали в Ecco.

Однако одной из нашей читательницы, которая также написала в фирму, ответили совсем по-другому: «Благодарим вас за внимание к этому вопросу. Мы больше не работаем с Мерилин Таймре. Вся реклама Ecco, связанная с Paljas Porgand, была удалена из Facebook и Instagram, и дальнейшее сотрудничество с ней не планируется».

В эстонском представительств эту информации подтвердили. «Кампания закончилась, и мы больше не сотрудничаем с блогерами».

Комментарий Мерилин Таймре

«Я общалась только с агентством, они обосновали решение Ecco следующим образом: «Как только вмешиваются СМИ, брендам проще прекратить сотрудничество, чем оправдываться». Их цель в сотрудничестве заключалась в том, чтобы использовать моделей с максимально разными стилями, которые бы носили их продукцию по-разному, независимо от цвета кожи, сексуальной ориентации, личных убеждений, религии и т. д.»

Смешно думать, будто сотрудничество означает, что бренд и рекламное агентство на 100% согласны во всем и отстаивают одни и те же ценности. А работа журналистов не должна состоять в том, чтобы атаковать партнеров блогеров, тем самым подрывая их работу только из-за своих личных убеждений, как сделали Postimees и Elu24.

Разногласия, религии и ценности следует принимать и уважать больше, чем когда-либо прежде. Я выступаю за здоровье, позитив, единство и духовный рост - вряд ли все мои прошлые и будущие партнеры относят их к своим основным ценностям, и этого не следует ожидать от них в сотрудничестве.