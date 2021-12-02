Открылась правда о диагнозе дочери Кончаловского
Мария Кончаловская снова в центре внимания. На сей раз это случилось, когда был обнародован ее диагноз, пишет eg.ru.
Мария Кончаловская снова в центре внимания. На сей раз это случилось, когда был обнародован ее диагноз, пишет eg.ru.
Дочь Мария родилась в отношениях продюсера и режиссера Егора Кончаловского с актрисой Любовью Толкалиной. На протяжении долгих лет пара была вместе. Не раз они всей семьей снимались в фотосессиях, а Любовь и Егор давали интервью. Но некоторое время назад поползли слухи, что влюбленные расстались. Позднее эту информацию подтвердила сама Толкалина.
Отметим, что после расставания экс-влюбленные сумели сохранить хорошие отношения. Кончаловский и Толкалина даже вместе сопровождали дочь Марию на Бал дебютанток Tatler. А еще не смогли пропустить другое важное событие в ее жизни — свадьбу.
Часто Егор Кончаловский публикует фотографии любимой дочери. В «Инстаграме» много времени проводит и сама Мария. Из своей блога она вначале хотела сделать информатор о том, как ей удалось радикально похудеть. А теперь Кончаловская делится с фанатами самыми разными новостями. Например, она раскрыла свой неутешительный диагноз.
Оказывается, с 16 лет Мария Кончаловская страдает тревожным расстройством личности. Когда она объявила об этом, пользователи Сети отреагировали весьма бурно и неоднозначно. Пока одни ужасались, другие прямо утверждали, что это не болезнь, а блажь. «Внимание! То, что написано в предыдущей истории, является правдой. В этом нет ничего необычного или страшного. Перестаньте стигматизировать подобные заболевания. Это такая же болезнь, как и хронический бронхит, например», — призвала пользователей Сети Мария Кончаловская.