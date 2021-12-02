Открылась правда о диагнозе дочери Кончаловского

Дочь Мария родилась в отношениях продюсера и режиссера Егора Кончаловского с актрисой Любовью Толкалиной. На протяжении долгих лет пара была вместе. Не раз они всей семьей снимались в фотосессиях, а Любовь и Егор давали интервью. Но некоторое время назад поползли слухи, что влюбленные расстались. Позднее эту информацию подтвердила сама Толкалина.

Отметим, что после расставания экс-влюбленные сумели сохранить хорошие отношения. Кончаловский и Толкалина даже вместе сопровождали дочь Марию на Бал дебютанток Tatler. А еще не смогли пропустить другое важное событие в ее жизни — свадьбу.

Часто Егор Кончаловский публикует фотографии любимой дочери. В «Инстаграме» много времени проводит и сама Мария. Из своей блога она вначале хотела сделать информатор о том, как ей удалось радикально похудеть. А теперь Кончаловская делится с фанатами самыми разными новостями. Например, она раскрыла свой неутешительный диагноз.