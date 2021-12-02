Вырезанные последние кадры с Градским из шоу «Голос» ужаснули Сеть

скриншот с youtube.com Поклонники недавно ушедшего из жизни певца и композитора Александр Градского были в шоке, когда увидели последние кадры со съемок «Голоса» с его участием. По общему мнению, музыкант выглядел крайне плохо. Вырезанные фрагменты съемок были опубликованы в Сети. На них заметно, что Градский с трудом говорим, мало похож на себя, а в кресле чувствует себя неуютно, пишет Topnews.

Источник из проекта рассказал СМИ, что порой член жюри конкурса терял речь посередине фразы, отчего запись до выхода в эфир приходилось купировать, сообщает Cosmo. Инсайдер заявил, что музыканту было «очевидно плохо», но Градский не делал себе скидок из-за плохого самочувствия. «Многое приходилось вырезать, так как говорил он периодически не совсем внятно», — пояснил он.

«Александра Борисовича привозили на носилках, таких, знаете, медицинских, на колесиках, — рассказали «СтарХиту» на съемочной площадке. — Перекладывали в кресло, снимали выпуск и снова погружали обратно. Он, конечно, уже еле говорил, но всех успокаивал, да и вообще был настроен оптимистично, мол, к следующим-то выпускам подойдет уже огурчиком».

Когда Леонид Агутин, сосед Градского по красному креслу, спросил, почему тот не может передвигаться самостоятельно, музыкант объяснил: «Сейчас между съемками перерывы были небольшие, я боялся начать заниматься — мало ли, упаду или еще что. Всех подведу. А сейчас будет больше времени на подготовку, поэтому с завтрашнего дня начинаю заниматься, разрабатывать ноги».

О том, что уход певца был одним из самых страшных на его памяти, рассказал хороший знакомый Градского, журналист Андрей Караулов. В своем ютуб-канале он разместил выпуск, в котором рассказал о том, что увидел в последние дни. Журналист считает, что «Голос» дал Градскому многое, «но в итоге забрал у него жизнь». Говоря о последнем выпуске, Караулов пояснил, что музыкант просто не мог «обидеть Костю Эрнста», поэтому решился пойти на работу в Останкино. Однако из-за состояния здоровья, – давление было 40 на 60 – ему пришлось прибыть туда на кровати. Уход музыканта произошел в полном одиночестве, считает Караулов. «Он как знал, что когда он будет в коме, рядом не будет никого», – рассказал критик.

Караулов также заявил, что в состоянии инсульта Градский пробыл три дня, и не хотел, чтобы близкие «мешали ему умереть». «Жить он не хотел», – утверждает Караулов, добавив, что музыкант завершил все свои земные дела, женился, и более делать ничего не хотел.

В Сети кадры с Градским вызвали настоящий шок у зрителей.

«Невозможно смотреть», «Видно, как ему плохо», «Как же страшно за него», — писали комментаторы.