Тестируем Škoda Scala: экономичный вариант на дорожающем газе

Для тест-драйва нам достался хетчбэк Škoda Scala с работающем на сжатом природном газе (CNG) и бензине двигателем 1.0 TSI G-TEC мощностью 66 киловатт, передним приводом и шестиступенчатой ручной коробкой передач. Заявленный производителем расход газа составляет 3,4 - 4,1 килограмма на 100 километров. Несмотря на то, что природный газ в последнее время начал стремительно дорожать, считается, что траты на топливо в любом случае будут меньше.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Сжатый природный газ хранится в трех стальных резервуарах вместимомтью 13,8 килограмов, объем бензобака – 9 литров. Переключение с CNG на бензин происходит автоматически. Полностью заправленный автомобиль проедет на газе 410 километров, а в комбинированном режиме – 630 километров.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Несмотря на недорогие материалы внутренней отделки, ее качество на хорошем уровне, а дизайнеры сумели создать в интерьере версии Ambition определенный уют. Декоративная вставка на передней панели имитирует углепластик, а особого внимания заслуживает руль с кожаной оплеткой. Во время движения мы не услышали никаких поскрипываний, так что собрано все на достойном уровне.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В центре консоли расположен широкий цветной экран мультимедийной системы, в которой доступны различные приложения, настройки автомобиля, кондиционера, радио и так далее. В автомобиле имеется камера заднего вида, датчики парковки, контроль дистанции, а также помощник удержания в полосе.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp



Наконец-то нам попался автомобиль данного ценового сегмента, в котором сидеть на заднем сидении действительно комфортно даже с высоким ростом. Здесь намного больше пространства, чем в моделях, которые мы протестировали ранее. К сведению, длина Škoda Scala составляет 4362 миллиметра.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Здесь довольно вместительное багажное отделение – 339 литров, которое становится еще больше, если откинуть спинку заднего сидения. Под ним, кстати, находятся резервуары со сжатым газом.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Если вам надоело начинать каждое утро с того, чтобы отчищать лобовое стекло ото льда, то в нашем случае делать этого не нужно. Ветровое стекло имеет подогрев и это действительно очень необходимая функция при наших погодных условиях.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Приятно удивила такая мелочь как заливная горловина для омывателя стекол. Вспомните ситуацию, когда нужно залить жидкость из полной канистры в узкое горлышко! Как правило, какая-то часть непременно прольется мимо. Конструкторы решили эту давнюю проблему придумав простую, но функциональную крышку для заливной горловины. Смотрите сами!

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Несмотря на базовую комплектацию эта модель заводится с помощью кнопки, а все окна имеют электрические стеклоподъемники. Также под потолком есть ящичек для хранения очков, что тоже очень удобно.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp