Что предсказала Ванга на 2022 год

На 2021-й болгарская ясновидящая предупреждала о разрушительных катаклизмах по всему миру. В этот год в России горели тысячи гектаров леса, на Гаити произошло разрушительное землетрясение, а на канарском острове Пальма началось извержение вулкана. Какие предсказания Ванга оставила на 2022-й? Эзотерик Рената Берген прокомментировала пророчества для Пятого канала.

Россия сблизится с Китаем, но разорвет отношения с Западом

Одно из предсказаний провидицы на 2022-й касается внешней политики России. Ванга увидела, что наша страна еще сильнее сблизится с Китаем, но отношения с Западом либо ухудшатся, либо останутся на прежнем уровне. Эзотерик Рената Берген считает, что резкого ухудшения отношений в новом году скорее всего не будет:

«Полного разрыва (отношений России с западными странами) не планируется. Сейчас происходит выбор: слишком много взаимовыгодных процессов. Есть незрелость понимания данной ситуации, да и сама ситуация еще не вызрела».

Что происходит на самом деле:

В ноябре спикер парламента КНР Ли Чжаньшу выразил необходимость наращивать и совершенствовать сотрудничество с Россией в сферах торговли, научных инноваций и гуманитарной области. Также западные страны обеспокоены военным сотрудничеством России и Китая, для них это может обернуться «катастрофой», выразили мнение эксперты The Sun. Вашингтон может потерять влияние на мировой арене из-за наращивания партнерства двух держав.

Владимир Путин допустил расширение сотрудничества РФ и КНР в третьих странах, в частности на Ближнем Востоке. Он также подчеркнул, что Москва поддерживает Пекин в рамках стратегии создания глобальной инфраструктуры торговых путей – «Один пояс – один путь». Но эзотерик Регната Берген увидела, что сильных толчков в сближении с Китаем у России не произойдет.

Вирус не уйдет, но люди научатся с ним жить

В пророчестве Ванга назвала новый вирус «бедой с Востока или Африки». По словам провидицы, напасть никуда не уйдет и в 2022-м. Она также увидела, что человечество окончательно привыкнет к новым правилам жизни. С этим согласна Рената Бергман, она прокомментировала, что коронавирус не ослабит свое воздействие на мир. Для борьбы потребуется большее количество усилий и терпения. Чтобы вирус окончательно ушел, должно быть пройдены все этапы пандемии и ее полное обнуление, отметила эзотерик. К сожалению, искусственно COVID-19 побороть не удастся: он пришел из ниоткуда и должен так же уйти.

Что происходит на самом деле:

Уже в ноябре 2021-го ученые обнаружили новый опасный штамм коронавируса – «омикрон». На этот раз очагом мутации стал юг Африки. Опасность нового вида COVID-19 заключается в том, что он прошел около 50 мутаций, которые коснулись спайк-протеина – шипов на поверхности вируса. Из-за этого все разработанные вакцины могут оказаться менее эффективными против «омикрона».