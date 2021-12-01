Ученые доказали пользу безделья и лени

Они ищут формулу успеха, взваливая на себя дела и ненужные проблемы, забывая о главном источнике энергии — тишине. Бесконечные "крысиные бега" отрицательно сказывается на самочувствии людей и, как ни странно, на качестве их работы.

Об этом рассказала кандидат психологических наук Наталья Кисельникова. У жителей больших городов совсем не остается времени на отдых из-за работы и долгих поездок до неё. В итоге такие люди или боятся выделить себе минутку на передышку, или выделяют — а потом чувствуют за это вину. Это приводит к тому, что стресс накапливается и мешает нормальной работе мозга.

Так же считает и клинический психолог Екатерина Тохтарова. Она отмечает разницу между длительным бездельем (которое, к слову, тоже приводит к депрессиям) и временным отдыхом. Это можно сравнить с тренировками в спортзале — мышечную массу не нарастить, если не давать телу время на восстановление. Так же работает и мозг. К тому же, если постоянно загружать его делами, возможность для креативных решений — в том числе по работе — опустится к нулю.

В этом их поддерживают и зарубежные коллеги. Американский учёный Эндрю Старр говорил об этом в своей книге "О пользе лени", а британские психологи Сэнди Манн и Ревекка Кадман даже доказали эти утверждения экспериментом. Трём группам дали два одинаковых блока заданий: выполнить сперва скучную работу, например читать вслух и переписывать имена из телефонной книги, а затем приступить к креативной части — придумать новые и интересные способы использования одноразовых стаканчиков. Первые две группы блестяще справились с творческой работой, с радостью накинувшись на неё после унылого задания. Однако третья группа, которая начала с креативного проекта, едва его не провалила.