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Звезда эстонского реалити сильно травмировала себя: примчалась скорая

Ада-Мария Нельке ФОТО: Ada erakogu

Ада-Мария Нельке, прославившаяся благодаря реалити-шоу «Раннамая», поделилась в социальных сетях, что с ней случилась серьезная беда и теперь одна нога в гипсе. «Кость цела, не волнуйтесь!» - утешила Ада своих поклонников и подробно рассказала о случившемся.

Ада-Мария опубликовала фото гипсовой ступни в своих сторис в Instagram. «Как я проведу следующие две недели» - написала звезда реалити, уточнив, что у нее произошел разрыв лодыжки. «Так как я не могу ходить этой ногой, положили в гипс».

Так что же случилось? Ада сказала, что авария произошла в парке Лембиту. «Под снегом была круглая металлическая труба, и ее было совсем не видно. Я наступила на нее, и моя нога подвернулась, лодыжка сильно согнулась», пишет Uudised.tv3.ee.

Ада добавила, что подобное случалось с ней раньше, но не до такой степени. «Я упала на землю, мы вызвали скорую, это было самым неприятным событием в моей жизни», - признается девушка.

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