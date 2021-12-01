Звезда эстонского реалити сильно травмировала себя: примчалась скорая

Ада-Мария опубликовала фото гипсовой ступни в своих сторис в Instagram. «Как я проведу следующие две недели» - написала звезда реалити, уточнив, что у нее произошел разрыв лодыжки. «Так как я не могу ходить этой ногой, положили в гипс».

Так что же случилось? Ада сказала, что авария произошла в парке Лембиту. «Под снегом была круглая металлическая труба, и ее было совсем не видно. Я наступила на нее, и моя нога подвернулась, лодыжка сильно согнулась», пишет Uudised.tv3.ee.