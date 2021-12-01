В Эстонии набирает обороты сексуальный скандал: звездная пара обвиняет друг друга во всех смертных грехах - насилии, групповом сексе

Вчера, впервые после разразившегося скандала, Джастин Макнейрн сделал заявление, обвинив Трийну Лийс в приключениях с другой женщиной на стороне, и, как итог, получение синяков от этих действий. «Другая девушка укусила Трийну Лийс за губы и шею, пока они целовались», - утверждает Джастин.



«Реальность такова, что эти вызовы полиции со стороны соседей не были сделаны в те даты, когда я была с девушкой. Большинство наших ссор были вызваны тем, что Джастин приходил домой и в шутку давал мне еще неделю, чтобы я нашла нам третью женщину», - объясняет Трийну Лийс.

"Каждый раз, когда мы ложились в постель, он говорил, мол только представь, если бы здесь была третья - было бы так жарко! Она бы делала с тобой это и то!", - делится извращенными фантазиями Джастина Трийну. "В итоге я занервничала и задалась вопросом - сколько еще я буду это терпеть?", - говорит Трийну Лийс, добавляя, что Джастину просто нечем оправдаться. «Это не отменяет проблем из-за которых была вызвана полиция», - добавляет женщина.

"Джастин стал одержим этим желанием и в итоге уговорил меня на это. Эта девушка была хороша, и, разумеется, Джастин был также с нами», - признается Трийну Лийс в совместном приключении с мужем и девушкой, с которой они познакомились и пригласили 4 сентября. «Однако полиция выехала на дом 24 октября», - добавляет она, намекая, что синяки были отмечены полицией другой датой.

Судя по разговорам, которые прислала Трийну Лийс, соседи беспокоились о благополучии женщины. ФОТО: Erakogu

Трийну Лийс заявляет, что она не общалась с Джастином с тех пор, как все стало достоянием общественности.



По словам Трийну Лийс, она записывала эпизоды насилия. «Есть с моим плачем, с плачем моего ребенка и с орущим Джастином, но я не собираюсь их публиковать», - говорит блогер.

В этой ситуации решение гораздо важнее, чем ее анализ,