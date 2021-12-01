Скучаете по Италии и этой невероятно вкусной еде? ТОП-10 мест в Таллинне, где подают пасту карбонара

По одной иp версий, блюдо было изобретено относительно недавно - в середине XX века. Паста Карбонара является традиционной для итальянского региона Лацио, центром которого является Рим. В других странах в соус для карбонары нередко добавляют сливки, а панчетту заменяют на бекон.

Если вы любите итальянскую кухню так же, как мы, то вот ТОП-10 мест в Таллинне с самой вкусной пастой карбонара.

Da Vinci pasta & pizza

Заведения этой общепитовской сети есть в нескольких торговых центрах столицы, так что вы сможете выбрать то, которое вам ближе. Паста в соусе карбонара с панчеттой здесь стоит 7,95 евро.

Vapiano

В Таллинне есть три ресторана сети, в которых классическая паста с беконом, луком, яйцом и твердым сыром в сливочном соусе карбонара стоит 8,70 евро.

Fibo Restoran

Отведать пасту карбонара на крыше торгового центра T1 Mall Of Tallinn с чудесным видом на город можно за 8,90 евро.

Taverna del Gallo Nero

Ресторан итальянской кухни находится через дорогу от парка Кадриорг и его окна выходят прямо на Лебединый пруд. Спагетти карбонара по-тоскански здесь вам обойдутся в 8,90 евро.

Bertolucci restaurant

Ресторан находится в модном районе Каламая. Паста букатини с яйцом, беконом и пармезаном здесь стоит 9 евро.

POMO Restorante

Здание, в котором находится ресторан, построено менее двух лет назад на остатках фундамента Нового рынка, когда-то располагавшегося на этом месте. Спагетти а-ля карбонара с беконом, сливками и чесноком в этом месте можно заказать за 9 евро.

Ristorante Flavore

Ресторан Flavore находится рядом с Горхоллом, в здании Tallink Tulemaja. Спагетти а-ля карбонара с гуанчиале и соусом из яйца и сыра пекорино тут стоит 10 евро.

Margherita Pizzeria & Trattoria

Cемейный ресторан итальянской кухни в Старом городе предлагает спагетти карбонара с панчеттой, яйцом, пармезаном и луком за 10 евро.

Restaurant Amalfi

В ресторане с колоритным интерьером можно полакомиться любимым блюдом за 11 евро.

Ristorante Castello