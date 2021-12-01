Скучаете по Италии и этой невероятно вкусной еде? ТОП-10 мест в Таллинне, где подают пасту карбонара

По одной иp версий, блюдо было изобретено относительно недавно - в середине XX века. Паста Карбонара является традиционной для итальянского региона Лацио, центром которого является Рим. В других странах в соус для карбонары нередко добавляют сливки, а панчетту заменяют на бекон.
Если вы любите итальянскую кухню так же, как мы, то вот ТОП-10 мест в Таллинне с самой вкусной пастой карбонара.
Заведения этой общепитовской сети есть в нескольких торговых центрах столицы, так что вы сможете выбрать то, которое вам ближе. Паста в соусе карбонара с панчеттой здесь стоит 7,95 евро.
В Таллинне есть три ресторана сети, в которых классическая паста с беконом, луком, яйцом и твердым сыром в сливочном соусе карбонара стоит 8,70 евро.
Отведать пасту карбонара на крыше торгового центра T1 Mall Of Tallinn с чудесным видом на город можно за 8,90 евро.
Ресторан итальянской кухни находится через дорогу от парка Кадриорг и его окна выходят прямо на Лебединый пруд. Спагетти карбонара по-тоскански здесь вам обойдутся в 8,90 евро.
Ресторан находится в модном районе Каламая. Паста букатини с яйцом, беконом и пармезаном здесь стоит 9 евро.
Здание, в котором находится ресторан, построено менее двух лет назад на остатках фундамента Нового рынка, когда-то располагавшегося на этом месте. Спагетти а-ля карбонара с беконом, сливками и чесноком в этом месте можно заказать за 9 евро.
Ресторан Flavore находится рядом с Горхоллом, в здании Tallink Tulemaja. Спагетти а-ля карбонара с гуанчиале и соусом из яйца и сыра пекорино тут стоит 10 евро.
Margherita Pizzeria & Trattoria
Cемейный ресторан итальянской кухни в Старом городе предлагает спагетти карбонара с панчеттой, яйцом, пармезаном и луком за 10 евро.
В ресторане с колоритным интерьером можно полакомиться любимым блюдом за 11 евро.
Самую дорогую пасту карбонара в Таллинне мы нашли в ресторане, который находится в Старом городе - здесь вам придется заплатить за ригатони с желтком, гуанчиале, сыром parmigiano reggiano и черным перцем 14 евро.