Ср, 1.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Скучаете по Италии и этой невероятно вкусной еде? ТОП-10 мест в Таллинне, где подают пасту карбонара

Паста карбонара. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Паста карбонара (или спагетти карбонара) — одно из популярных блюд итальянской кухни. Спагетти с кусочками гуанчиале (сыровяленые свиные щёки), смешанные с соусом из яиц, сыра пармезан, соли и свежемолотого черного перца. Гуанчиале часто заменяют панчеттой (с итальянского pancetta — "грудинка" — разновидность бекона). Соус из яичных желтков доходит до полной готовности от тепла только что сваренной горячей пасты.

По одной иp версий, блюдо было изобретено относительно недавно - в середине XX века. Паста Карбонара является традиционной для итальянского региона Лацио, центром которого является Рим. В других странах в соус для карбонары нередко добавляют сливки, а панчетту заменяют на бекон.

Если вы любите итальянскую кухню так же, как мы, то вот ТОП-10 мест в Таллинне с самой вкусной пастой карбонара.

Da Vinci pasta & pizza

Заведения этой общепитовской сети есть в нескольких торговых центрах столицы, так что вы сможете выбрать то, которое вам ближе. Паста в соусе карбонара с панчеттой здесь стоит 7,95 евро.

Vapiano

В Таллинне есть три ресторана сети, в которых классическая паста с беконом, луком, яйцом и твердым сыром в сливочном соусе карбонара стоит 8,70 евро.

Fibo Restoran

Отведать пасту карбонара на крыше торгового центра T1 Mall Of Tallinn с чудесным видом на город можно за 8,90 евро.

Taverna del Gallo Nero

Ресторан итальянской кухни находится через дорогу от парка Кадриорг и его окна выходят прямо на Лебединый пруд. Спагетти карбонара по-тоскански здесь вам обойдутся в 8,90 евро.

Bertolucci restaurant

Ресторан находится в модном районе Каламая. Паста букатини с яйцом, беконом и пармезаном здесь стоит 9 евро.

POMO Restorante

Здание, в котором находится ресторан, построено менее двух лет назад на остатках фундамента Нового рынка, когда-то располагавшегося на этом месте. Спагетти а-ля карбонара с беконом, сливками и чесноком в этом месте можно заказать за 9 евро.

Ristorante Flavore

Ресторан Flavore находится рядом с Горхоллом, в здании Tallink Tulemaja. Спагетти а-ля карбонара с гуанчиале и соусом из яйца и сыра пекорино тут стоит 10 евро.

Margherita Pizzeria & Trattoria

Cемейный ресторан итальянской кухни в Старом городе предлагает спагетти карбонара с панчеттой, яйцом, пармезаном и луком за 10 евро.

Restaurant Amalfi

В ресторане с колоритным интерьером можно полакомиться любимым блюдом за 11 евро.

Ristorante Castello

Самую дорогую пасту карбонара в Таллинне мы нашли в ресторане, который находится в Старом городе - здесь вам придется заплатить за ригатони с желтком, гуанчиале, сыром parmigiano reggiano и черным перцем 14 евро.

НАВЕРХ
Back