Первый канал закрыл капитал-шоу «Поле чудес»
Как стало известно, Первый канал не смог прийти к соглашению с компанией ВИД, которая на протяжении многих лет занималась производством любимого миллионами шоу. Именно поэтому руководство «первой кнопки» вынуждено сменить название капитал-шоу «Поле чудес». «Мы благодарны коллегам за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения», — сказано в официальном сообщении.
Какое именно название получит одна из самых популярных программ Первого канала, уже не секрет. Проект, чей «трудовой стаж» насчитывает 31 год, будет называться «Наше поле чудес», и его ведущим по-прежнему останется Леонид Якубович. Первые серии обновленного шоу поклонники смогут увидеть уже этой зимой.
«Наше поле чудес». Тридцать один год программе — это так много, что не грех и встряхнуться. Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю», — прокомментировал новшества ведущий.
Напомним, в свое время Первый канал приобрел права на производство программы у компании CBS. Оригинальное название шоу, ставшего прототипом российского «Поля чудес», — Wheel Of Fortune («Колесо фортуны»). С первых же выпусков отечественная адаптация пришлась по душе нашему зрителю, который с восторгом следил за попытками героев угадать зашифрованные слова и выиграть ценные призы. Одной из изюминок «Поля чудес» были и остаются подарки, которые щедрые россияне с большим воодушевлением вручают любимому ведущему.