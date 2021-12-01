Первый канал закрыл капитал-шоу «Поле чудес»

Как стало известно, Первый канал не смог прийти к соглашению с компанией ВИД, которая на протяжении многих лет занималась производством любимого миллионами шоу. Именно поэтому руководство «первой кнопки» вынуждено сменить название капитал-шоу «Поле чудес». «Мы благодарны коллегам за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения», — сказано в официальном сообщении.

Какое именно название получит одна из самых популярных программ Первого канала, уже не секрет. Проект, чей «трудовой стаж» насчитывает 31 год, будет называться «Наше поле чудес», и его ведущим по-прежнему останется Леонид Якубович. Первые серии обновленного шоу поклонники смогут увидеть уже этой зимой.

«Наше поле чудес». Тридцать один год программе — это так много, что не грех и встряхнуться. Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю», — прокомментировал новшества ведущий.