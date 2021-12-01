После развода: Ивлеева и Элджей воссоединились

Музыкант демонстрирует на фото рэперскую «распальцовку», сидя в салоне внедорожника Mercedes-Benz G-класс. Машина, к слову, после развода досталась Ивлеевой.

Инстадива не стала комментировать публикацию снимка бывшего, ограничившись коротким «Йоу». Тем самым Ивлеева дала поклонникам повод для домыслов, которыми они уже начали делиться в соцсетях. Самой популярной версией у фанатов стало то, что блогер и рэпер, несмотря на развод, встречаются и вместе проводят время. Некоторые робко надеются на воссоединение пары, хотя тут же признают, что это маловероятно.

О том, что Ивлеева и Элджей больше не вместе, официально стало известно в августе. Блогер призналась в одном из интервью, что налаженный быт и уютный дом оказались неподходящей атмосферой для метущегося духа музыканта. По словам Ивлеевой, Элджею нужно было выйти из зоны комфорта, чтобы заняться творчеством. Поэтому звезды подарили друг другу свободу и расстались без обид.

Позднее Ивлеева пожалела, что по-доброму рассталась с музыкантом. Это произошло после того, как экс-супруг выпустил песню об их взаимоотношениях, в которой прозвучала фраза «больше не твой член».